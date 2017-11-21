Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш - лучший игрок матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).Форвард провел на поле все 90 минут, а на 82-й открыл счет. За него проголосовали 44 процента болельщиков.Вторым в голосовании стал Луиз Адриану (24 процента), третьим - Сердар Таски (14 процентов).