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Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш - лучший игрок матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

Форвард провел на поле все 90 минут, а на 82-й открыл счет. За него проголосовали 44 процента болельщиков.

Вторым в голосовании стал Луиз Адриану (24 процента), третьим - Сердар Таски (14 процентов).
Теги: Зе Луиш Спартак Марибор
Сегодня, 23:07
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