Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Форвард провел на поле все 90 минут, а на 82-й открыл счет. За него проголосовали 44 процента болельщиков.
Вторым в голосовании стал Луиз Адриану (24 процента), третьим - Сердар Таски (14 процентов).
Форвард провел на поле все 90 минут, а на 82-й открыл счет. За него проголосовали 44 процента болельщиков.
Вторым в голосовании стал Луиз Адриану (24 процента), третьим - Сердар Таски (14 процентов).
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