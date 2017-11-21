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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Оценки матча "Спартак" - "Марибор"
"Спартак" неожиданно сыграл вничью с аутсайдером группы "Марибором" на своем поле. Rusfootball.info оценил действия игроков красно-белых.
Александр Селихов 3.0 На долю голкипера выпал не самый сложный матч. С дальними ударами справлялся, но нельзя сказать, что они были очень трудными. Как правило, по центру. Либо забросы с фланга. В моменте с голом было трудно помешать атакующим "Марибора". Футболисты словенцев грамотно расчертили победную комбинацию.
Марко Петкович 3.0 Балканец поражал всю игру своим «изящным» дриблингом, классных нацеленных передач на нападающих от него так и не дождались. В обороне привозов не сделал, но уступил место более нацеленному на атаку Зобнину. Что в итоге закончилось плачевно для красно-белых.
Сердар Таски 3.5 Защитник красно-белых провел хороший матч, снимал верх, здорово страховал. В моменте с голом был одним из тех, кто вряд ли бы смог помешать сопернику.
Илья Кутепов 2.5 По статистике Илья играл наравне с партнером по центру обороны. Стоит отметить, что опасные моменты приходили больше через него. Однажды он не успел за игроком – тогда подстраховал Глушаков. В концовке уже никто не помог – был гол.
Дмитрий Комбаров 3.5 Дмитрий в первом тайме сделал несколько необязательных потерь, которые существенно не влияли на игру. Во втором отрезке выдал шикарные минуты. Постоянно делал обостряющие передачи, отрабатывал везде, где мог. Сделал много полезных действий. Но одна недоработка и через его зону пришел голевой момент. Кутепов не помог.
Фернандо 3.5 Бразилец очень хорошо действовал на чужой половине. Там его подборы и отборы принесли много пользы. Что касается игры у своей штрафной, то было нечто непонятное. Слишком пассивная игра приводила то к ударам, то к входам в штрафную через опорную зону.
Ивелин Попов 2.5 Мало находился с мячом, иногда излишне торопился в моментах, когда следовало отдать более тонкую передачу вперед. Иногда затормаживал атаку.
Марио Пашалич 3.5 Очень бодро начал, нанес несколько ударов по воротам. Порой отдавал инициативу партнерам, когда мог распоряжаться круглым сам. Не так остро действовал, как Глушаков, но картины не портил. По точности передач был один из лучших в матче.
Луис Адриано 3.5 В первом тайме эффективно взаимодействовал с партнерами. Интересные комбинации с его участием, едва не привели к голам. Во втором тайме совсем растворился. Хотя в голевой атаке сыграл одну из главных ролей.
Зе Луиш 4.0 Выдал ударную концовку. Очень умело уходил от опеки партнеров, но до забитого гола пришлось изрядно попотеть, так как удары обычно шли мимо. Но свой момент все же дождался, подкараулив передачу от Лоренцо Мельгарехо. Также стоит отметить несколько выигранных верховых единоборств. И
Куинси Промес 3.0 Очень серый матч для Куинси. У голландца не шел фирменный дриблинг. Когда брал на себя игру, то это ни к чему серьезному не приводило. Особое внимание стоит обратить внимание на ряд потерь, которые совершил Промес в течении все встречи.
Денис Глушаков 4.0 Создал тот момент, который привел к голу. Принимал несколько раз участие в других острых атаках. Несколько раз эффективно отработал у своих ворот. Здорово подстраховал в одном моменте Кутепова. С его выходом на замену атака серьезно преобразилась.
Роман Зобнин 2.5 Вышел на не родную позицию, сделал два классных навеса на Зе Луиша. Но опыта игры в обороне не хватило, поэтому были позиционные провалы. Один из них увенчался голом. Роман просто наблюдал за тем, как словенец забивает мяч в пустые ворота.
Лоренцо Мельгарехо 3.5 Хорошо смотрелся у чужой штрафной, намного ярче проявил себя Попова и сделал голевой пас.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Александр Селихов 3.0 На долю голкипера выпал не самый сложный матч. С дальними ударами справлялся, но нельзя сказать, что они были очень трудными. Как правило, по центру. Либо забросы с фланга. В моменте с голом было трудно помешать атакующим "Марибора". Футболисты словенцев грамотно расчертили победную комбинацию.
Марко Петкович 3.0 Балканец поражал всю игру своим «изящным» дриблингом, классных нацеленных передач на нападающих от него так и не дождались. В обороне привозов не сделал, но уступил место более нацеленному на атаку Зобнину. Что в итоге закончилось плачевно для красно-белых.
Сердар Таски 3.5 Защитник красно-белых провел хороший матч, снимал верх, здорово страховал. В моменте с голом был одним из тех, кто вряд ли бы смог помешать сопернику.
Илья Кутепов 2.5 По статистике Илья играл наравне с партнером по центру обороны. Стоит отметить, что опасные моменты приходили больше через него. Однажды он не успел за игроком – тогда подстраховал Глушаков. В концовке уже никто не помог – был гол.
Дмитрий Комбаров 3.5 Дмитрий в первом тайме сделал несколько необязательных потерь, которые существенно не влияли на игру. Во втором отрезке выдал шикарные минуты. Постоянно делал обостряющие передачи, отрабатывал везде, где мог. Сделал много полезных действий. Но одна недоработка и через его зону пришел голевой момент. Кутепов не помог.
Фернандо 3.5 Бразилец очень хорошо действовал на чужой половине. Там его подборы и отборы принесли много пользы. Что касается игры у своей штрафной, то было нечто непонятное. Слишком пассивная игра приводила то к ударам, то к входам в штрафную через опорную зону.
Ивелин Попов 2.5 Мало находился с мячом, иногда излишне торопился в моментах, когда следовало отдать более тонкую передачу вперед. Иногда затормаживал атаку.
Марио Пашалич 3.5 Очень бодро начал, нанес несколько ударов по воротам. Порой отдавал инициативу партнерам, когда мог распоряжаться круглым сам. Не так остро действовал, как Глушаков, но картины не портил. По точности передач был один из лучших в матче.
Луис Адриано 3.5 В первом тайме эффективно взаимодействовал с партнерами. Интересные комбинации с его участием, едва не привели к голам. Во втором тайме совсем растворился. Хотя в голевой атаке сыграл одну из главных ролей.
Зе Луиш 4.0 Выдал ударную концовку. Очень умело уходил от опеки партнеров, но до забитого гола пришлось изрядно попотеть, так как удары обычно шли мимо. Но свой момент все же дождался, подкараулив передачу от Лоренцо Мельгарехо. Также стоит отметить несколько выигранных верховых единоборств. И
Куинси Промес 3.0 Очень серый матч для Куинси. У голландца не шел фирменный дриблинг. Когда брал на себя игру, то это ни к чему серьезному не приводило. Особое внимание стоит обратить внимание на ряд потерь, которые совершил Промес в течении все встречи.
Денис Глушаков 4.0 Создал тот момент, который привел к голу. Принимал несколько раз участие в других острых атаках. Несколько раз эффективно отработал у своих ворот. Здорово подстраховал в одном моменте Кутепова. С его выходом на замену атака серьезно преобразилась.
Роман Зобнин 2.5 Вышел на не родную позицию, сделал два классных навеса на Зе Луиша. Но опыта игры в обороне не хватило, поэтому были позиционные провалы. Один из них увенчался голом. Роман просто наблюдал за тем, как словенец забивает мяч в пустые ворота.
Лоренцо Мельгарехо 3.5 Хорошо смотрелся у чужой штрафной, намного ярче проявил себя Попова и сделал голевой пас.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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