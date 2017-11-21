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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
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Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал причину упущенной победы в матче с «Марибором» (1:1) и оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов, передаёт с пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info.
– Почему «Спартак» снова пропустил в концовке, как лечить эту болезнь?
– Командный опыт. Нам не хватило той капли опыта на последних минутах, контроля мяча. В остальном мы провели хороший матч. В футболе так происходит, особенно в Лиге чемпионов. Если не забиваешь, тебя наказывают.
– Почему вместо Петковича вышел Зобнин, который не является защитником?
– В тот момент счёт был 0:0. Конечно, Зобнин – полузащитник, мы подумали о такой замене.
–Вам не показалось, что большую часть игры «Спартак» действовал академично?
– В 1-м тайме мы медлили, «Марибор» хорошо закрывался. Во 2-м мы хорошо сыграли, у них была всего 1 возможность со штрафного, 2-я в момент гола. У нас не осталось времени, чтобы забить ещё. Мы сыграли хорошую игру, атаковали, «Марибор» хорошо оборонялся. Мы в свою игру сыграли сегодня.
– Вы сказали в экспресс комментарии, что стакан наполовину полон. В чём он полон, в попадании в Лигу Европу?
– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.
– «Спартак» тяжело играет с командами, которые глубоко обороняются. Вы сказали, что это недостаток опыта. Может, и недостаток класса?
–Нет, опыт касается контроля игры в концовке. Любой команде сложно играть с такими соперниками. Безусловно, если бы мы забили больше голов по ходу матча, игра была бы совсем другой. Так же и с «Ливерпулем» 1-й тайм закончился 0:0, нелегко играть с подобными командами.
– Почему на скамейке начал Денис Глушаков? И в чём была ошибка в эпизоде с пропущенным голом?
–Я не хотел рисковать с Глушаковым, он был заменён в Краснодаре. Что касается гола, то были совершены не индивидуальные, а командные ошибки. Когда ошибаешься масштабно, соперник забивает.
– Тренер «Марибора» сказал, что полученный этой осенью опыт поможет команде в будущем. Какой главный итог, вывод по этой Лиге чемпионов для «Спартака»?
– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.
– Вы будете довольны выступлением в лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю» в последнем туре?
– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.
– Пашалич был заменён на 53-й минуте, можно сказать, что он не попал в игру? И почему он ушёл в раздевалку, всё ли хорошо?
– Всё хорошо. Это выбор, который нужно делать. В тот момент мне нужен был опорник, который вклинивался бы больше, мой выбор пал на Глушакова. Проблем нет.
– Вы говорили, что вас не интересует встреча соперников по группе. «Спартак» не выиграл, «Севилья» и «Ливерпуль» сейчас играют. Теперь вы заинтересованы?
– «Севилья» должна выиграть, мы потом сыграем нашу игру в Ливерпуле. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.
– Почему «Спартак» снова пропустил в концовке, как лечить эту болезнь?
– Командный опыт. Нам не хватило той капли опыта на последних минутах, контроля мяча. В остальном мы провели хороший матч. В футболе так происходит, особенно в Лиге чемпионов. Если не забиваешь, тебя наказывают.
– Почему вместо Петковича вышел Зобнин, который не является защитником?
– В тот момент счёт был 0:0. Конечно, Зобнин – полузащитник, мы подумали о такой замене.
–Вам не показалось, что большую часть игры «Спартак» действовал академично?
– В 1-м тайме мы медлили, «Марибор» хорошо закрывался. Во 2-м мы хорошо сыграли, у них была всего 1 возможность со штрафного, 2-я в момент гола. У нас не осталось времени, чтобы забить ещё. Мы сыграли хорошую игру, атаковали, «Марибор» хорошо оборонялся. Мы в свою игру сыграли сегодня.
– Вы сказали в экспресс комментарии, что стакан наполовину полон. В чём он полон, в попадании в Лигу Европу?
– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.
– «Спартак» тяжело играет с командами, которые глубоко обороняются. Вы сказали, что это недостаток опыта. Может, и недостаток класса?
–Нет, опыт касается контроля игры в концовке. Любой команде сложно играть с такими соперниками. Безусловно, если бы мы забили больше голов по ходу матча, игра была бы совсем другой. Так же и с «Ливерпулем» 1-й тайм закончился 0:0, нелегко играть с подобными командами.
– Почему на скамейке начал Денис Глушаков? И в чём была ошибка в эпизоде с пропущенным голом?
–Я не хотел рисковать с Глушаковым, он был заменён в Краснодаре. Что касается гола, то были совершены не индивидуальные, а командные ошибки. Когда ошибаешься масштабно, соперник забивает.
– Тренер «Марибора» сказал, что полученный этой осенью опыт поможет команде в будущем. Какой главный итог, вывод по этой Лиге чемпионов для «Спартака»?
– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.
– Вы будете довольны выступлением в лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю» в последнем туре?
– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.
– Пашалич был заменён на 53-й минуте, можно сказать, что он не попал в игру? И почему он ушёл в раздевалку, всё ли хорошо?
– Всё хорошо. Это выбор, который нужно делать. В тот момент мне нужен был опорник, который вклинивался бы больше, мой выбор пал на Глушакова. Проблем нет.
– Вы говорили, что вас не интересует встреча соперников по группе. «Спартак» не выиграл, «Севилья» и «Ливерпуль» сейчас играют. Теперь вы заинтересованы?
– «Севилья» должна выиграть, мы потом сыграем нашу игру в Ливерпуле. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.
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