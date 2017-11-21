Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал причину упущенной победы в матче с «Марибором» (1:1) и оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов, передаёт с пресс-конференции корреспондент– Командный опыт. Нам не хватило той капли опыта на последних минутах, контроля мяча. В остальном мы провели хороший матч. В футболе так происходит, особенно в Лиге чемпионов. Если не забиваешь, тебя наказывают.– В тот момент счёт был 0:0. Конечно, Зобнин – полузащитник, мы подумали о такой замене.– В 1-м тайме мы медлили, «Марибор» хорошо закрывался. Во 2-м мы хорошо сыграли, у них была всего 1 возможность со штрафного, 2-я в момент гола. У нас не осталось времени, чтобы забить ещё. Мы сыграли хорошую игру, атаковали, «Марибор» хорошо оборонялся. Мы в свою игру сыграли сегодня.– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.–Нет, опыт касается контроля игры в концовке. Любой команде сложно играть с такими соперниками. Безусловно, если бы мы забили больше голов по ходу матча, игра была бы совсем другой. Так же и с «Ливерпулем» 1-й тайм закончился 0:0, нелегко играть с подобными командами.–Я не хотел рисковать с Глушаковым, он был заменён в Краснодаре. Что касается гола, то были совершены не индивидуальные, а командные ошибки. Когда ошибаешься масштабно, соперник забивает.– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.– Всё хорошо. Это выбор, который нужно делать. В тот момент мне нужен был опорник, который вклинивался бы больше, мой выбор пал на Глушакова. Проблем нет.– «Севилья» должна выиграть, мы потом сыграем нашу игру в Ливерпуле. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.