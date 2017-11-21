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Болельщики "Спартака" использовали пиротехнику на матче с "Марибором"

Болельщики "Спартака" на матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) использовали пиротехнические средства.

После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.

Теги: Спартак Марибор
Вчера, 23:44
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