Массимо Оддо возглавил "Удинезе"

Бывший защитник сборной Италии Массимо Оддо возглавил клуб "Удинезе", сообщает пресс-служба клуба.41-летний специалист во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.Массимо Оддо начал тренерскую карьеру в 2013 году, заняв пост тренера молодёжной команды "Дженоа".