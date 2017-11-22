Массимо Оддо возглавил "Удинезе"

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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (3)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (3)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео)
Вчера, 23:08
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (1)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (1)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (16)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (16)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (14)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (14)
Вчера, 22:25
"Спартак": это снова повторилось (21)
"Спартак": это снова повторилось (21)
Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (23)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (23)
Вчера, 21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
Вчера, 21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Вчера, 21:18
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Вчера, 21:06
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Вчера, 20:35
"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
Вчера, 19:20
РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения
РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения
Вчера, 19:05
Виталий Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит" (14)
Виталий Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит" (14)
Вчера, 18:50
Владислав Тернавский: после матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу (2)
Владислав Тернавский: после матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу (2)
Вчера, 18:33
Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00 (1)
Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00 (1)
Вчера, 17:53
Ари не сыграет за "Локомотив" до зимних сборов (2)
Ари не сыграет за "Локомотив" до зимних сборов (2)
Массимо Оддо возглавил "Удинезе"
Бывший защитник сборной Италии Массимо Оддо возглавил клуб "Удинезе", сообщает пресс-служба клуба.
41-летний специалист во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.
Массимо Оддо начал тренерскую карьеру в 2013 году, заняв пост тренера молодёжной команды "Дженоа".
41-летний специалист во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.
Массимо Оддо начал тренерскую карьеру в 2013 году, заняв пост тренера молодёжной команды "Дженоа".
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