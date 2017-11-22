Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Оддо возглавил "Удинезе"

Бывший защитник сборной Италии Массимо Оддо возглавил клуб "Удинезе", сообщает пресс-служба клуба.

41-летний специалист во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.

Массимо Оддо начал тренерскую карьеру в 2013 году, заняв пост тренера молодёжной команды "Дженоа".
Сегодня, 00:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.