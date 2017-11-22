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Криштиану Роналду забил за календарный год в ЛЧ 18 мячей и обновил свой рекорд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил два гола в матче Лиги чемпионов против АПОЭЛ.

32-летний португалец обновил свой же рекорд, отличившись за календарный год в турнире 18 раз.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 00:23
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