Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем", уступая после первого тайма 0:3

"Севилья" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), уступая со счетом 0:3 после первого тайма.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 2:2

"Севилья" - "Ливерпуль" 3:3

Голы: Фирмино, 2, 31, Мане, 23, Бен-Йедер, 56, 63 (пен.), Писарро, 90+2

"Севилья": Рико - Лангле, Эскудеро, Меркадо, Гайс - Нзонзи, Писарро, Банега, Сарабия, Нолито, (Муриэль, 76), - Бен-Йеддер, (Корреа, 81).

"Ливерпуль": Кариус - Ловрен, Морено, (Милнер, 65), Гомес, Клаван - Фирмино, Вейналдум, Салах, (Окслейд-Чемберлен, 85), Коутиньо, (Джан, 65), Мане - Хендерсон.

Предупреждения: Морено, 42, Банегa, 44, Меркадо, 58, Хендерсон, 72, Джан, 84
Теги: Севилья Ливерпуль
Сегодня, 00:42
Напечатать
31
(1)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№31 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
мясо я не понимаю чему вы радуетесь. победа ливера сегодня имхо вас бы больше устроила. потеря очков севильей в мариборе намного более вероятна чем ваша победа в гостях-вы дома то еле ноги унесли

Голова твоя лошадиная (это не в обиду ,а по аватарке), если Севилья потеряет очки в Словении ,а Спартак не выиграет в Англии, все остается так же, как на данный момент.
Регистрация: 20.03.2014
№30 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
то есть ты задумался?)

ты думай о Шерифах,а ты все за Спартак переживаешь)
Регистрация: 3.08.2016
№29 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Skyline
какие шансы? чисто теоретические. вам с Ливером в москве перло нереально

да хоть математические,но они есть,а у зенита вообще никаких,впрочем как и зенита в ЛЧ smile
Цитата: Skyline
а тут ливер будет бится за первую строку. и шансов у вас1% не более.

а кто говорит что Ливер биться не будет?другое дело что Спартаку возможно будет в какой то то степени проще играть вторым номером на свободном пространстве,так как поправился Зобнин и Зе Луиш,а Ливер как и Спартак команда непредсказуемая,конечно Ливер фаворит,но так же может начудить запросто

то есть ты задумался?)
Регистрация: 12.06.2016
№28 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Didi
А ты у коней спрашивал? Сам он разберётся :-)))

спрашивай не спрашивай,мы в ЛЧ,а вас даже в проекте нет)))
Регистрация: 3.08.2016
№27 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 01:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
мясо я не понимаю чему вы радуетесь. победа ливера сегодня имхо вас бы больше устроила. потеря очков севильей в мариборе намного более вероятна чем ваша победа в гостях-вы дома то еле ноги унесли

На других смотреть нету смысла, мы сами свое упустили.
Регистрация: 14.03.2009
№26 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 01:04) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Campos
Хотите прикол, даже, если Спартак сегодня бы выиграл, то шансы остались бы такими же. В победу Марибора над Севильей, я не верю, даже ничью!
Всё просто, надо выиграывать у Ливера, и всё в наших руках.
И да, это будет очень трудно!

Да , уже писал ниже об этом тоже. Игра сегодня ничего не дала бы, даже если б выиграли.
Регистрация: 12.03.2017
№25 Написал: Цезарь (Сегодня, 01:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
мясо я не понимаю чему вы радуетесь. победа ливера сегодня имхо вас бы больше устроила. потеря очков севильей в мариборе намного более вероятна чем ваша победа в гостях-вы дома то еле ноги унесли
Регистрация: 21.09.2017
№24 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 01:00) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Didi
Цитата: Гладиатор Тушинский
Даже если бы выиграли сегодня Марибор,

Обыграли. Команду обыгрывают, а выигрыват кубок, чемпионат... Нерусь тушинская.


Упырь, ты тут причем ? Иди в болота , не с вами бомжами тут говорят мужики ,а между собой. Бакланов трави , тузик
Регистрация: 12.03.2017
№23 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
какие шансы? чисто теоретические. вам с Ливером в москве перло нереально

да хоть математические,но они есть,а у зенита вообще никаких,впрочем как и зенита в ЛЧ smile
Цитата: Skyline
а тут ливер будет бится за первую строку. и шансов у вас1% не более.

а кто говорит что Ливер биться не будет?другое дело что Спартаку возможно будет в какой то то степени проще играть вторым номером на свободном пространстве,так как поправился Зобнин и Зе Луиш,а Ливер как и Спартак команда непредсказуемая,конечно Ливер фаворит,но так же может начудить запросто
Регистрация: 3.08.2016
№22 Написал: Campos Москва (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотите прикол, даже, если Спартак сегодня бы выиграл, то шансы остались бы такими же. В победу Марибора над Севильей, я не верю, даже ничью!
Всё просто, надо выиграывать у Ливера, и всё в наших руках.
И да, это будет очень трудно!
Регистрация: 26.12.2008
№21 Написал: Didi Питер (Сегодня, 00:57) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Frankenstein
Цитата: Didi
А какое это имеет отношение к сегодняшней игре Спартака?

а какое отношение имеет зенит к ЛЧ?Мы тут с кониками как нибудь сами разберемся,а вы думайте о пивных Вардарах в говножбане smile

А ты у коней спрашивал? Сам он разберётся :-)))
Регистрация: 6.12.2008
№20 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: Гладиатор Тушинский
Все дороги ведут на Энфилд. Даже если бы выиграли сегодня Марибор, нужна была бы только побежать в Ливере.

При потери очков испанцев в мариборе и ничьи бы хватило.

Ну кто в это поверит?) Не может так везти колхозникам этим. Получат они своё.
Регистрация: 12.03.2017
№19 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Skyline
без шансво для спартака

у Спартака то есть шансы в ЛЧ,а зенита там даже в проекте нет,вы кусок говна

какие шансы? чисто теоретические. вам с Ливером в москве перло нереально. а тут ливер будет бится за первую строку. и шансов у вас1% не более. но вы же в своём мирке живете. и мыслить логический не в состоянии


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№18 Написал: Didi Питер (Сегодня, 00:56) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Гладиатор Тушинский
Даже если бы выиграли сегодня Марибор,

Обыграли. Команду обыгрывают, а выигрыват кубок, чемпионат... Нерусь тушинская.
Регистрация: 6.12.2008
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Didi
А какое это имеет отношение к сегодняшней игре Спартака?

а какое отношение имеет зенит к ЛЧ?Мы тут с кониками как нибудь сами разберемся,а вы думайте о пивных Вардарах в говножбане smile
Регистрация: 3.08.2016
№16 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:54) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Гладиатор Тушинский
Все дороги ведут на Энфилд. Даже если бы выиграли сегодня Марибор, нужна была бы только побежать в Ливере.

При потери очков испанцев в мариборе и ничьи бы хватило.
Регистрация: 21.12.2016
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
без шансво для спартака

у Спартака то есть шансы в ЛЧ,а зенита там даже в проекте нет,вы кусок говна
Регистрация: 3.08.2016
№14 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:52) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Skyline
без шансво для спартака

Это для бомжей. Вас в этом турнире нет. А у Спартака впереди решающая игра.
Регистрация: 12.03.2017
№13 Написал: Didi Питер (Сегодня, 00:52) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: SPV
Завтра цгк удивит и движением и результатом

А какое это имеет отношение к сегодняшней игре Спартака?
Регистрация: 6.12.2008
№12 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:51) #
  • 0
  •  (2)
online

Все дороги ведут на Энфилд. Даже если бы выиграли сегодня Марибор, нужна была бы только победа в Ливере.
Регистрация: 12.03.2017
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Да Ливер бестолковый. Классная команда такого себе не позволит.

sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
без шансво для спартака


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:49) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра цгк удивит и движением и результатом
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Вот вам и севилья


Да Ливер бестолковый. Классная команда такого себе не позволит.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vadim1986
Ну че спартак выигрывает у ливера, марибор катает ничью с Севильей и спартачок валит в ЛЧ;))))

а уже не важно..

валим Ливер- и по сумме личных встреч (первый матч ничья)- проходим в ЛЧ.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:47) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
и снова бомжам елдаком настучали,а то они слишком рано стали радоваться,убогие провинциалы,шлифуйте тунчика гунявые))
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:46) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Vadim1986
Ну че спартак выигрывает у ливера, марибор катает ничью с Севильей и спартачок валит в ЛЧ;))))

Победа в Ливере при любых исходах в Мариборе - это проход.
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:45) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самая фишка в том,что теперь все в наших руках.Нужен плейоф,обыгрываем Ливер.Не нужен,играем в Лиге европы)))


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:45) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну че спартак выигрывает у ливера, марибор катает ничью с Севильей и спартачок валит в ЛЧ;))))
Регистрация: 12.03.2017
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:44) #
  • -2
  •  (2)

Красавцы
Регистрация: 10.10.2013
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.