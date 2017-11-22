"Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем", уступая после первого тайма 0:3

"Севилья" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), уступая со счетом 0:3 после первого тайма.Лига чемпионов5 турМатч 2:2Фирмино, 2, 31, Мане, 23, Бен-Йедер, 56, 63 (пен.), Писарро, 90+2"Севилья": Рико - Лангле, Эскудеро, Меркадо, Гайс - Нзонзи, Писарро, Банега, Сарабия, Нолито, (Муриэль, 76), - Бен-Йеддер, (Корреа, 81)."Ливерпуль": Кариус - Ловрен, Морено, (Милнер, 65), Гомес, Клаван - Фирмино, Вейналдум, Салах, (Окслейд-Чемберлен, 85), Коутиньо, (Джан, 65), Мане - Хендерсон.Предупреждения: Морено, 42, Банегa, 44, Меркадо, 58, Хендерсон, 72, Джан, 84