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"Наполи" крупно выиграл у "Шахтера" и сохранил шансы на плей-офф

"Наполи" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Шахтер" - 3:0.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 1:2

"Наполи" - "Шахтёр" Д 3:0

Голы: Инсинье, 56, Зелиньски, 81, Мертенс, 83

"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Диавара, Зелиньски (Руй, 86), Гамшик (Рог, 77), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Аллан, 65)

"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко (Патрик, 70), Марлос (Дентиньо, 79), Фред,Бернард, Тайсон, Феррейра

Предупреждения: Маджо, 25, Кирикеш, 77, Исмаили, 78, Рейна, 85 Феррейра, 85

"Манчестер Сити" - "Фейеноорд" 1:0

Голы:Стерлинг, 88

"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Данило, Уокер, Мангаля - Гюндоган, Туре, (Фоден, 75), Бернарду Силва, де Брюйне, (Жезус, 64), Стерлинг, (Диас, 90+1), - Агуэро.

"Фейеноорд": Джонс - ван Бек, Хапс, Дикс, (Ниувкоп, 72), - Боэтиюс, (Йоргенсен, 69), Амрабат, Бергейс, Триндаде, Ларссон - Тапия, Торнстра.

Предупреждения: Мангала, 59, де Брюйне, 60, Джонс, 73, Торнстра, 80, Данило, 86
Теги: Наполи Шахтер
Сегодня, 00:44
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:46) #
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Первый тайм был равным. А второй мордой об газон. Могло и 5-0 быть
Регистрация: 10.10.2013
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