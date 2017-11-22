"Наполи" крупно выиграл у "Шахтера" и сохранил шансы на плей-офф

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (3)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (3)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео)
Вчера, 23:08
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (1)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (1)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (16)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (16)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (14)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (14)
Вчера, 22:25
"Спартак": это снова повторилось (21)
"Спартак": это снова повторилось (21)
Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (23)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (23)
Вчера, 21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
Вчера, 21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Вчера, 21:18
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Вчера, 21:06
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Вчера, 20:35
"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
Вчера, 19:20
РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения
РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения
Вчера, 19:05
Виталий Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит" (14)
Виталий Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит" (14)
Вчера, 18:50
Владислав Тернавский: после матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу (2)
Владислав Тернавский: после матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу (2)
Вчера, 18:33
Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00 (1)
Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00 (1)
Вчера, 17:53
Ари не сыграет за "Локомотив" до зимних сборов (2)
Ари не сыграет за "Локомотив" до зимних сборов (2)
"Наполи" крупно выиграл у "Шахтера" и сохранил шансы на плей-офф
"Наполи" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Шахтер" - 3:0.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 1:2
"Наполи" - "Шахтёр" Д 3:0
Голы: Инсинье, 56, Зелиньски, 81, Мертенс, 83
"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Диавара, Зелиньски (Руй, 86), Гамшик (Рог, 77), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Аллан, 65)
"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко (Патрик, 70), Марлос (Дентиньо, 79), Фред,Бернард, Тайсон, Феррейра
Предупреждения: Маджо, 25, Кирикеш, 77, Исмаили, 78, Рейна, 85 Феррейра, 85
"Манчестер Сити" - "Фейеноорд" 1:0
Голы:Стерлинг, 88
"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Данило, Уокер, Мангаля - Гюндоган, Туре, (Фоден, 75), Бернарду Силва, де Брюйне, (Жезус, 64), Стерлинг, (Диас, 90+1), - Агуэро.
"Фейеноорд": Джонс - ван Бек, Хапс, Дикс, (Ниувкоп, 72), - Боэтиюс, (Йоргенсен, 69), Амрабат, Бергейс, Триндаде, Ларссон - Тапия, Торнстра.
Предупреждения: Мангала, 59, де Брюйне, 60, Джонс, 73, Торнстра, 80, Данило, 86
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 1:2
"Наполи" - "Шахтёр" Д 3:0
Голы: Инсинье, 56, Зелиньски, 81, Мертенс, 83
"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Диавара, Зелиньски (Руй, 86), Гамшик (Рог, 77), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Аллан, 65)
"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко (Патрик, 70), Марлос (Дентиньо, 79), Фред,Бернард, Тайсон, Феррейра
Предупреждения: Маджо, 25, Кирикеш, 77, Исмаили, 78, Рейна, 85 Феррейра, 85
"Манчестер Сити" - "Фейеноорд" 1:0
Голы:Стерлинг, 88
"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Данило, Уокер, Мангаля - Гюндоган, Туре, (Фоден, 75), Бернарду Силва, де Брюйне, (Жезус, 64), Стерлинг, (Диас, 90+1), - Агуэро.
"Фейеноорд": Джонс - ван Бек, Хапс, Дикс, (Ниувкоп, 72), - Боэтиюс, (Йоргенсен, 69), Амрабат, Бергейс, Триндаде, Ларссон - Тапия, Торнстра.
Предупреждения: Мангала, 59, де Брюйне, 60, Джонс, 73, Торнстра, 80, Данило, 86
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