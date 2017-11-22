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"Монако" пропустил четыре гола от "Лейпцига" и не попал даже в Лигу Европы

"Монако" потерпел разгромное поражение от "РБ Лейпцига" в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Монегаски потеряли все шансы даже на третье место и попадание в Лигу Европы. "РБ Лейпциг" сравнялся по очкам с "Порту", который ранее сегодня сыграл вничью с "Бешикташем". Стамбульский клуб впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 1:1

"Монако" - РБ "Лейпциг" 1:4

Голы: Жемерсон, 6 (авто.), Вернер, 9, 31 (пен.), Фалькао, 43, Кейта, 45

"Монако": Субашич, Раджи, Жорже, Глик, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Лопеш (Геззаль, 67), Моутинью (Каррильо, 83), Фалькао, Кейта (Дьякаби, 60)

РБ "Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Юпамекано, Орбан, Кейта, Забитцер (Демме, 35), Кампль, Форсберг (Лаймер, 79), Вернер (Брума, 58), Поульсен

Предупреждения: Моутинью, 37, Жемерсон, 46, Фабиньо, 49, Поульсен, 84, Жорже, 85
Теги: Монако РБ Лейпциг
Сегодня, 00:48
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