"Монако" пропустил четыре гола от "Лейпцига" и не попал даже в Лигу Европы

"Монако" потерпел разгромное поражение от "РБ Лейпцига" в матче группового турнира Лиги чемпионов.Монегаски потеряли все шансы даже на третье место и попадание в Лигу Европы. "РБ Лейпциг" сравнялся по очкам с "Порту", который ранее сегодня сыграл вничью с "Бешикташем". Стамбульский клуб впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов.Лига чемпионов5 турМатч 1 - 1:1Жемерсон, 6 (авто.), Вернер, 9, 31 (пен.), Фалькао, 43, Кейта, 45"Монако": Субашич, Раджи, Жорже, Глик, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Лопеш (Геззаль, 67), Моутинью (Каррильо, 83), Фалькао, Кейта (Дьякаби, 60)РБ "Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Юпамекано, Орбан, Кейта, Забитцер (Демме, 35), Кампль, Форсберг (Лаймер, 79), Вернер (Брума, 58), ПоульсенПредупреждения: Моутинью, 37, Жемерсон, 46, Фабиньо, 49, Поульсен, 84, Жорже, 85