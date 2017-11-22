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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Халл Сити" сыграл вничью с "Миллуолл"
"Миллуолл" на своем поле сыграл вничью с "Халл Сити" в матче 18-го тура чемпионшипа.
Команды занимают соседние позиции в турнирной таблице – 18-е и 19-е. "Халл" отстает от соперника на одно очко.
Чемпионшип
"Миллуолл" – "Халл Сити" – 0:0
"Миллуолл": Арчер, Маклафлин, Мередит, Хатчинсон, Купер, Фергюсон (Твардек, 85), Танниклифф, О`Брайен (Оньединма, 62), Эллиотт (Морисон, 51), Сэвилл, Грегори.
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Томори, Доусон, Хектор, Боуэн (Эвандру, 90), Хенриксен, Стюарт, Ирвайн, Дико (Грощицки, 62), Кэмпбелл (Диоманде, 82).
Предупреждения: Ирвайн, 56. Маклафлин, 57. Кэмпбелл, 71.
Команды занимают соседние позиции в турнирной таблице – 18-е и 19-е. "Халл" отстает от соперника на одно очко.
Чемпионшип
"Миллуолл" – "Халл Сити" – 0:0
"Миллуолл": Арчер, Маклафлин, Мередит, Хатчинсон, Купер, Фергюсон (Твардек, 85), Танниклифф, О`Брайен (Оньединма, 62), Эллиотт (Морисон, 51), Сэвилл, Грегори.
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Томори, Доусон, Хектор, Боуэн (Эвандру, 90), Хенриксен, Стюарт, Ирвайн, Дико (Грощицки, 62), Кэмпбелл (Диоманде, 82).
Предупреждения: Ирвайн, 56. Маклафлин, 57. Кэмпбелл, 71.
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