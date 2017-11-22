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"Халл Сити" сыграл вничью с "Миллуолл"

"Миллуолл" на своем поле сыграл вничью с "Халл Сити" в матче 18-го тура чемпионшипа.

Команды занимают соседние позиции в турнирной таблице – 18-е и 19-е. "Халл" отстает от соперника на одно очко.

Чемпионшип

"Миллуолл" – "Халл Сити" – 0:0

"Миллуолл": Арчер, Маклафлин, Мередит, Хатчинсон, Купер, Фергюсон (Твардек, 85), Танниклифф, О`Брайен (Оньединма, 62), Эллиотт (Морисон, 51), Сэвилл, Грегори.

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Томори, Доусон, Хектор, Боуэн (Эвандру, 90), Хенриксен, Стюарт, Ирвайн, Дико (Грощицки, 62), Кэмпбелл (Диоманде, 82).

Предупреждения: Ирвайн, 56. Маклафлин, 57. Кэмпбелл, 71.
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 02:02
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№1 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЕЕЕЕЕЕпать, как это важно, и интересно. joy joy joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
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