Дарко Миланич: у нас были шансы на победу в матче со "Спартаком" (видео)

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич прокомментировал ничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1).– Доволен и результатом, и каждым моментом этого матча. Думаю, у нас были шансы на победу. Сыграли, как хотели. Здорово бегали, сыграли грамотно тактически и создавали моменты. Так что я очень доволен!– Повторяю: ни о чем не жалею. Да, говорили, что мы можем бороться за третье место. Но сегодня мы показали хороший футбол – мы показали, как нужно играть, чтобы снова попасть в еврокубке.– Да, в первом тайме специально сдерживали соперника. У нас это неплохо получилось. При наличии пространства мы можем атаковать и забивать. Это мы показали в Ливерпуле. Показали и здесь. Счастлив, что забили сегодня- Мы готовились к каждой команде отдельно. В Мариборе сделали все, что позволил нам "Спартак". Качественно играли на флангах. Не скажу, что "Спартак" слабее остальных. Но игра есть игра. И каждую нужно рассматривать отдельно.- "Марибор" несколько раз уже показал, что должен играть в Лиге чемпионов. У нас уже есть опыт. Мы третий раз выступаем в этом турнире. Конечно, здесь бывают сильные команды, но все-равно у нас достаточно опыта.