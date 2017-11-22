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Юрген Клопп: впереди решающий матч, настроение плохое

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об упущенной победе в Севилье в матче Лиги чемпионов.

"Мы прекратили играть в футбол во втором тайме. У нас только одно оружие – играть в футбол. И мы им не пользовались во втором тайме до того, как пропустили второй гол. Было абсолютно нормально, что мы были уверены в себе после первого тайма. Главная проблема в том, что мы прекратили играть в футбол.

Наша главная ошибка – в том, что мы на 15 минут прекратили играть в футбол. Мы были пассивны, слишком глубоко отошли. Впереди решающий матч, настроение плохое", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль Севилья
Сегодня, 03:15
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