Виссам Бен-Йеддер: надеюсь, "Милан" видел это

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер после матча с "Ливерпулем" (3:) вспомнил о финале Лиги чемпионов-2005, в котором "Милан" вел 3:0, но проиграл в итоге в серии пенальти."Надеюсь, "Милан" видел это", – написал Бен-Йеддер в своем твиттере.