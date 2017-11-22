Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виссам Бен-Йеддер: надеюсь, "Милан" видел это

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер после матча с "Ливерпулем" (3:) вспомнил о финале Лиги чемпионов-2005, в котором "Милан" вел 3:0, но проиграл в итоге в серии пенальти.

"Надеюсь, "Милан" видел это", – написал Бен-Йеддер в своем твиттере.

Теги: Севилья Милан Ливерпуль
Сегодня, 04:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.