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Александр Бубнов: с трудом верится, что "Спартак" сможет добиться победы на "Энфилде"

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и "Марибором" (1:1).

"После гола красно-белые не должны были даже пускать "Марибор" на свою половину поля, но, судя по всему, преимущество во втором тайме убедило хозяев в непобедимости. Словенцы по большей части отбивались, поэтому "Спартак" не мог представить, что они в конце смогут встрепенуться. Да ещё и в эпизоде с пропущенным голом столько ошибок было сделано – защитников буквально как манекенов обыграли! Не думаю, что дело в усталости – скорее, в расслабленности и несобранности. Каждый футболист должен знать, что первые и последние 15 минут каждого тайма нужно проводить максимально сконцентрированно. Это давняя болезнь "Спартака", который в нынешнем сезоне упускал и более крупное преимущество.

С одной стороны, красно-белые забронировали путёвку в Лигу Европы, но с другой — так упускать победу над "Марибором", не создавшим никаких проблем "Ливерпулю" и "Севилье", очень обидно. Что касается шансов "Спартака" на плей-офф, то они невысоки, но бороться всегда нужно до конца. Всякое может быть – вдруг "Марибор" преподнесёт сенсацию и одолеет испанцев в последнем туре? Хотя верится в это с трудом, как и в то, что "Спартак" сможет добиться победы на "Энфилде", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Спартак Марибор
Сегодня, 05:11
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 05:18) #
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Скажите ему, что если ичпанцы проиграют, то Спартаку от этого теперь ни холодно, ни жарко
Регистрация: 29.08.2016
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