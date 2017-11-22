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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
Александр Бубнов: с трудом верится, что "Спартак" сможет добиться победы на "Энфилде"
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и "Марибором" (1:1).
"После гола красно-белые не должны были даже пускать "Марибор" на свою половину поля, но, судя по всему, преимущество во втором тайме убедило хозяев в непобедимости. Словенцы по большей части отбивались, поэтому "Спартак" не мог представить, что они в конце смогут встрепенуться. Да ещё и в эпизоде с пропущенным голом столько ошибок было сделано – защитников буквально как манекенов обыграли! Не думаю, что дело в усталости – скорее, в расслабленности и несобранности. Каждый футболист должен знать, что первые и последние 15 минут каждого тайма нужно проводить максимально сконцентрированно. Это давняя болезнь "Спартака", который в нынешнем сезоне упускал и более крупное преимущество.
С одной стороны, красно-белые забронировали путёвку в Лигу Европы, но с другой — так упускать победу над "Марибором", не создавшим никаких проблем "Ливерпулю" и "Севилье", очень обидно. Что касается шансов "Спартака" на плей-офф, то они невысоки, но бороться всегда нужно до конца. Всякое может быть – вдруг "Марибор" преподнесёт сенсацию и одолеет испанцев в последнем туре? Хотя верится в это с трудом, как и в то, что "Спартак" сможет добиться победы на "Энфилде", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"После гола красно-белые не должны были даже пускать "Марибор" на свою половину поля, но, судя по всему, преимущество во втором тайме убедило хозяев в непобедимости. Словенцы по большей части отбивались, поэтому "Спартак" не мог представить, что они в конце смогут встрепенуться. Да ещё и в эпизоде с пропущенным голом столько ошибок было сделано – защитников буквально как манекенов обыграли! Не думаю, что дело в усталости – скорее, в расслабленности и несобранности. Каждый футболист должен знать, что первые и последние 15 минут каждого тайма нужно проводить максимально сконцентрированно. Это давняя болезнь "Спартака", который в нынешнем сезоне упускал и более крупное преимущество.
С одной стороны, красно-белые забронировали путёвку в Лигу Европы, но с другой — так упускать победу над "Марибором", не создавшим никаких проблем "Ливерпулю" и "Севилье", очень обидно. Что касается шансов "Спартака" на плей-офф, то они невысоки, но бороться всегда нужно до конца. Всякое может быть – вдруг "Марибор" преподнесёт сенсацию и одолеет испанцев в последнем туре? Хотя верится в это с трудом, как и в то, что "Спартак" сможет добиться победы на "Энфилде", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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