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СМИ: у главного тренера "Севильи" обнаружили рак

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо страдает от рака предстательной железы, передает Marca.

Клуб должен сделать официальное заявление по этому поводу в среду, 22 ноября. Предполагается, что Бериццо перенесет операцию, однако точные сроки пока неизвестны.

Газета.Ru
Теги: Севилья
Сегодня, 06:47
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 06:50) #
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Обязательно писать рак чего у него обноружили?
Регистрация: 27.07.2016
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