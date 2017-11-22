СМИ: у главного тренера "Севильи" обнаружили рак

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (5)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (5)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (2)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (2)
Вчера, 23:08
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (2)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (2)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (16)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (16)
Вчера, 22:25
"Спартак": это снова повторилось (21)
"Спартак": это снова повторилось (21)
Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (25)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (25)
Вчера, 21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
Вчера, 21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Вчера, 21:18
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Вчера, 21:06
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
СМИ: у главного тренера "Севильи" обнаружили рак
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо страдает от рака предстательной железы, передает Marca.
Клуб должен сделать официальное заявление по этому поводу в среду, 22 ноября. Предполагается, что Бериццо перенесет операцию, однако точные сроки пока неизвестны.
Газета.Ru
Клуб должен сделать официальное заявление по этому поводу в среду, 22 ноября. Предполагается, что Бериццо перенесет операцию, однако точные сроки пока неизвестны.
Газета.Ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.