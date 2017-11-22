СМИ: у главного тренера "Севильи" обнаружили рак

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо страдает от рака предстательной железы, передает Marca.Клуб должен сделать официальное заявление по этому поводу в среду, 22 ноября. Предполагается, что Бериццо перенесет операцию, однако точные сроки пока неизвестны.