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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
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Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
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Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Александр Мостовой попросил наставника "Севильи" не проиграть "Ливерпулю" (видео)
Во время матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Марибором" экс-полузащитник столичного клуба Александр Мостовой отправил сообщение главному тренеру "Севильи" Эдуардо Бериццо с просьбой обыграть или сыграть вничью с "Ливерпулем".
Видеоролик опубликовал комментатор Георгий Черданцев. Бериццо позже ответил: "Вперед, Марибор!".
Видеоролик опубликовал комментатор Георгий Черданцев. Бериццо позже ответил: "Вперед, Марибор!".
Мостовой смотрит футбол и пишет главному тренеру Севильи. А что пишет: секрет)) #СпартакМарибор pic.twitter.com/RTGH1eNOqp— Георгий Черданцев (@cherdantsev) November 21, 2017
Переписка Мостового и главного тренера Севильи. «Вперёд, Марибор!», написал Берисо. И Мостовой ответил) #СпартакМарибор pic.twitter.com/IUGmYSuazl— Георгий Черданцев (@cherdantsev) November 21, 2017
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