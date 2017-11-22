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Александр Мостовой попросил наставника "Севильи" не проиграть "Ливерпулю" (видео)

Во время матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Марибором" экс-полузащитник столичного клуба Александр Мостовой отправил сообщение главному тренеру "Севильи" Эдуардо Бериццо с просьбой обыграть или сыграть вничью с "Ливерпулем".

Видеоролик опубликовал комментатор Георгий Черданцев. Бериццо позже ответил: "Вперед, Марибор!".



Теги: Мостовой Спартак Севилья
Сегодня, 06:57
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