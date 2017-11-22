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Криштиану Роналду раскритиковал журналистов после матча с АПОЭЛ

Форвард "Реала" Криштиану Роналду после победы над АПОЭЛ (6:0) в Лиге чемпионов отказался общаться с журналистами.

– Комментарии? Как я буду с вами общаться, если я сказал вам одно, а вы на следующий день написали совсем другое, – заявил Роналду.

После прошлой игры в Лиге чемпионов против "Тоттенхэма" (1:3) Роналду заявлял, что не будет продлевать контракт с клубом.

СЭ
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 07:57
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