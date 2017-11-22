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Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Ничья "Спартака" и "Марибора" (1:1) в матче Лиги чемпионов позволила России набрать 1 очко (0,2 балла) в рейтинг УЕФА.

Суммарный коэффициент российских клубов на данный момент составляет 48,182 балла. Наша страна продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов.

"Монако" в 5-м туре главного еврокубкового турнира потерпел разгромное поражение от "Лейпцига" (1:4). Таким образом, Россия сократила отставание от Франции, в активе которой 51,081 балла. Располагающиеся на седьмой позицией португальцы имеют 43,415 балла.

СЭ
Сегодня, 08:25
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