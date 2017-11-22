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Сесар Навас вернулся в расположение "Рубина"

Защитник "Рубина" Сесар Навас вернулся в расположение команды. 37-летний футболист отсутствовал из-за тяжелого состояния отца, который ушел из жизни 13 ноября.

Последний раз испанец выходил на поле 21 октября в матче с московским "Динамо" (0:0).

Теги: Навас Рубин
Сегодня, 08:29
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