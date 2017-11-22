Сесар Навас вернулся в расположение "Рубина"

Защитник "Рубина" Сесар Навас вернулся в расположение команды. 37-летний футболист отсутствовал из-за тяжелого состояния отца, который ушел из жизни 13 ноября.Последний раз испанец выходил на поле 21 октября в матче с московским "Динамо" (0:0).