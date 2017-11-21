Серхио Рамос опубликовал фото сломанного носа (фото)

Poco a poco. Step by step. ? A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Nov 21, 2017 at 3:48am PST

Защитник "Реала" Серхио Рамос опубликовал фотографию после матча Примеры с "Атлетико" (0:0).Напомним, в этой игре 31-летний капитан мадридцев получил перелом носа после удара ногой от защитника Лукаса Эрнандеса.