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Серхио Рамос опубликовал фото сломанного носа (фото)

Защитник "Реала" Серхио Рамос опубликовал фотографию после матча Примеры с "Атлетико" (0:0).

Напомним, в этой игре 31-летний капитан мадридцев получил перелом носа после удара ногой от защитника Лукаса Эрнандеса.

Poco a poco. Step by step. ?

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on

Теги: Рамос Реал
Сегодня, 08:31
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