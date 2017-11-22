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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
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Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (20)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (20)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
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"Спартак": это снова повторилось (21)
Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Роман Зобнин стал лучшим игроком матча с "Марибором" по версии InStat
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) по версии InStat (InStat Index – 331). За 20 минут, проведённых на поле, Зобнин успел осуществить 25 ТТД, из которых только 2 стали неудачными (8% брака).
"Это очень высокая эффективность для игрока, который больше времени провёл в атаке", — отмечает InStat.
Защитник "Спартака" Илья Кутепов в матче против «Марибора» стал лучшим по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Кутепов выигрывает 14,3 единоборства в среднем за 90 минут с эффективностью 69%.
"Спартак" более чем втрое превзошёл соперника по количеству передач в штрафную. Хозяева осуществили 49 передач с точностью 47%, а гости – 16 при 44% точности. До этой встречи спартаковцы отдавали в среднем 21 пас (48% точных) в матчах Лиги чемпионов. В этой встрече больше всех передач в штрафную выполнили Дмитрий Комбаров (12/6) и Квинси Промес (12/4).
Форвард "Спартака" Зе Луиш нанёс больше всех ударов в матче против «Марибора» (4, из них 1 в створ). В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш наносит 3,4 удара в среднем за 90 минут с точностью 33%.
"Спартак" значительно превзошёл "Марибор" в силовой борьбе. Всего во встрече было зафиксировано 144 единоборства, 83 из которых выиграли спартаковцы (58%). После пяти матчей группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" в среднем выигрывает 53% единоборств. Примечательно, что в текущем сезоне РФПЛ команда демонстрирует тот же показатель – 53%.
"Спартак" восьмой раз в сезоне не удержал победу, ведя в счёте. Помимо двух ничейных матчей в Лиге чемпионов против словенской команды были потеряны очки во встречах РФПЛ с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом", "Тосно", "Анжи" и "Ростовом".
Чемпионат
"Это очень высокая эффективность для игрока, который больше времени провёл в атаке", — отмечает InStat.
Защитник "Спартака" Илья Кутепов в матче против «Марибора» стал лучшим по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Кутепов выигрывает 14,3 единоборства в среднем за 90 минут с эффективностью 69%.
"Спартак" более чем втрое превзошёл соперника по количеству передач в штрафную. Хозяева осуществили 49 передач с точностью 47%, а гости – 16 при 44% точности. До этой встречи спартаковцы отдавали в среднем 21 пас (48% точных) в матчах Лиги чемпионов. В этой встрече больше всех передач в штрафную выполнили Дмитрий Комбаров (12/6) и Квинси Промес (12/4).
Форвард "Спартака" Зе Луиш нанёс больше всех ударов в матче против «Марибора» (4, из них 1 в створ). В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш наносит 3,4 удара в среднем за 90 минут с точностью 33%.
"Спартак" значительно превзошёл "Марибор" в силовой борьбе. Всего во встрече было зафиксировано 144 единоборства, 83 из которых выиграли спартаковцы (58%). После пяти матчей группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" в среднем выигрывает 53% единоборств. Примечательно, что в текущем сезоне РФПЛ команда демонстрирует тот же показатель – 53%.
"Спартак" восьмой раз в сезоне не удержал победу, ведя в счёте. Помимо двух ничейных матчей в Лиге чемпионов против словенской команды были потеряны очки во встречах РФПЛ с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом", "Тосно", "Анжи" и "Ростовом".
Чемпионат
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