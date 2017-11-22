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Роман Зобнин стал лучшим игроком матча с "Марибором" по версии InStat

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) по версии InStat (InStat Index – 331). За 20 минут, проведённых на поле, Зобнин успел осуществить 25 ТТД, из которых только 2 стали неудачными (8% брака).

"Это очень высокая эффективность для игрока, который больше времени провёл в атаке", — отмечает InStat.

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в матче против «Марибора» стал лучшим по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Кутепов выигрывает 14,3 единоборства в среднем за 90 минут с эффективностью 69%.

"Спартак" более чем втрое превзошёл соперника по количеству передач в штрафную. Хозяева осуществили 49 передач с точностью 47%, а гости – 16 при 44% точности. До этой встречи спартаковцы отдавали в среднем 21 пас (48% точных) в матчах Лиги чемпионов. В этой встрече больше всех передач в штрафную выполнили Дмитрий Комбаров (12/6) и Квинси Промес (12/4).

Форвард "Спартака" Зе Луиш нанёс больше всех ударов в матче против «Марибора» (4, из них 1 в створ). В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш наносит 3,4 удара в среднем за 90 минут с точностью 33%.

"Спартак" значительно превзошёл "Марибор" в силовой борьбе. Всего во встрече было зафиксировано 144 единоборства, 83 из которых выиграли спартаковцы (58%). После пяти матчей группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" в среднем выигрывает 53% единоборств. Примечательно, что в текущем сезоне РФПЛ команда демонстрирует тот же показатель – 53%.

"Спартак" восьмой раз в сезоне не удержал победу, ведя в счёте. Помимо двух ничейных матчей в Лиге чемпионов против словенской команды были потеряны очки во встречах РФПЛ с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом", "Тосно", "Анжи" и "Ростовом".

Чемпионат
Теги: Спартак
Сегодня, 08:57
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5
(1)
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В усилении атаки Зобнин сыграл прекрасно, тогда и нужен был такой игрок (вместо пассивного Петковича), но на последние пять минут, при обороне своих ворот, Роман думаю всем доказал, что он не защитник. С голом футбол смотрел.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 09:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Я был в ахуе, когда забивали второй гол! Он, как стоял раком перед подачей, так и остался стоять раком пока не забили голешник! И даже забили гол, он все равно остался стоять раком! После такого перерыва можно все простить, но млять тупо стоять раком!!!

Именно это бросилось в глаза. Надеюсь, это единичный случай. До травмы такого за ним не наблюдалось


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Статистика вещь упрямая и местами интересная. Но она не учитывает некоторые вещи. К примеру Квинси упустил игрока, Комбаров стоял с поднятой рукой, а Зобнин не накрыл автора гола и ..минус 2 очка.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:32) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я был в ахуе, когда забивали второй гол! Он, как стоял раком перед подачей, так и остался стоять раком пока не забили голешник! И даже забили гол, он все равно остался стоять раком! После такого перерыва можно все простить, но млять тупо стоять раком!!!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 09:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
а,счёт на табло 1-1,футбол сцуко smirk
Регистрация: 19.10.2010
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