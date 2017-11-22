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Эдуардо Бериццо: во втором тайме "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо прокомментировал матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", в котором его команда отыгралась после счета 0:3.

"В первом тайме было много индивидуальных ошибок. Нам нужно было полагаться на собственную гордость, чтобы перевернуть игру. Во втором тайме "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля", – передает слова Бериццо официальный сайт УЕФА.
Теги: Севилья
Сегодня, 08:59
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