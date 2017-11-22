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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
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Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (20)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (20)
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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
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Вчера, 22:25
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Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Эдуардо Бериццо: во втором тайме "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо прокомментировал матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", в котором его команда отыгралась после счета 0:3.
"В первом тайме было много индивидуальных ошибок. Нам нужно было полагаться на собственную гордость, чтобы перевернуть игру. Во втором тайме "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля", – передает слова Бериццо официальный сайт УЕФА.
"В первом тайме было много индивидуальных ошибок. Нам нужно было полагаться на собственную гордость, чтобы перевернуть игру. Во втором тайме "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля", – передает слова Бериццо официальный сайт УЕФА.
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