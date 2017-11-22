Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
Вчера, 23:08
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (20)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (20)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
Вчера, 22:25
"Спартак": это снова повторилось (21)
"Спартак": это снова повторилось (21)
Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
СМИ: Эдуардо Бериццо сообщил игрокам "Севильи" о болезни в перерыве матча с "Ливерпулем"
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо имеет тяжелую болезнь, сообщает Mirror со ссылкой на Sevillainfo. Как сообщает источник, у аргентинского специалиста рак предстательной железы.
Отмечается, что Бериццо сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3. Он рассказал, что опухоль была выявлена на ранней стадии, поэтому должен полностью восстановиться.
Ожидается, что 22 ноября испанский клуб выступит с официальным заявлением по этому поводу. Напомним, "Севилья" в матче с "Ливерпулем" отыгралась, проигрывая в 3 мяча.
Отмечается, что Бериццо сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3. Он рассказал, что опухоль была выявлена на ранней стадии, поэтому должен полностью восстановиться.
Ожидается, что 22 ноября испанский клуб выступит с официальным заявлением по этому поводу. Напомним, "Севилья" в матче с "Ливерпулем" отыгралась, проигрывая в 3 мяча.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.