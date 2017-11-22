СМИ: Эдуардо Бериццо сообщил игрокам "Севильи" о болезни в перерыве матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо имеет тяжелую болезнь, сообщает Mirror со ссылкой на Sevillainfo. Как сообщает источник, у аргентинского специалиста рак предстательной железы.Отмечается, что Бериццо сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3. Он рассказал, что опухоль была выявлена на ранней стадии, поэтому должен полностью восстановиться.Ожидается, что 22 ноября испанский клуб выступит с официальным заявлением по этому поводу. Напомним, "Севилья" в матче с "Ливерпулем" отыгралась, проигрывая в 3 мяча.