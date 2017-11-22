Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" - "Марибор": фотоотчет матча

В матче 5-го тура Лиги чемпионов "Спартак" на "Открытие Арене" принимал "Марибор". Встреча завершилась вничью - 1:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.



































Rusfootball.info
Теги: Спартак Марибор Фото
Сегодня, 10:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.