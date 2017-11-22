СМИ: "Халл Сити" готов уволить Леонида Слуцкого

"Халл Сити" может уволить главного тренера Леонида Слуцкого, утверждает Hull Daily Mail.Сообщается, что руководство "тигров" уже приступило к поискам нового тренера, а доверие к Слуцкому практически утрачено. Отмечается, что решение об отставке, возможно, уже принято, но еще не оглашено.В качестве основного кандидата на замену Слуцкому называется экс-наставник "Саутгемптона" Найджел Эдкинс.