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СМИ: "Халл Сити" готов уволить Леонида Слуцкого

"Халл Сити" может уволить главного тренера Леонида Слуцкого, утверждает Hull Daily Mail.

Сообщается, что руководство "тигров" уже приступило к поискам нового тренера, а доверие к Слуцкому практически утрачено. Отмечается, что решение об отставке, возможно, уже принято, но еще не оглашено.

В качестве основного кандидата на замену Слуцкому называется экс-наставник "Саутгемптона" Найджел Эдкинс.
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 11:26
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№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пущай в Мак работать идет тело бряное...))))
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:43) #
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online

Сказывается,что Слуцкий в футбол не играл
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Езжай домой, Леня. Там в футбол люди играют, а не в тягомотину РФПЛ. Так что с твоим видением игры только наш чемпионат покорять. Тем более там акции гомосяческие начали проводить, не дай бог и ты вольешься в их стан smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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