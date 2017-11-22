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Трофим: "Спартак" похож на "Манчестер Юнайтед" своим раздолбайством

Заслуженный артист России Сергей Трофимов (Трофим), сравнил свои любимые клубы "Манчестер Юнайтед" и "Спартак".

"Я всю жизнь болею за "Манчестер Юнайтед". "Спартак" - это моя вторая команда, за которой я слежу. Они очень похожи на "Манчестер Юнайтед" своим раздолбайством. Если у них игра пошла, всё, их не остановить", - передает его слова Piter.tv
Теги: Спартак
Сегодня, 11:41
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как близнецы похожи.С 98 года слежу за Спартаком и МЮ.Как и Спартак после ухода Романцева,так и МЮ после ухода Фергюсона так же развалился.Много параллелей у команд...И самое интересное что друг с другом ни разу не играли)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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