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"Зенит" готовится к матчу с "Вардаром" без Андрея Лунева

Сегодня проходит открытая тренировка "Зенита". Команда продолжает подготовку к матчу 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара", передает "СЭ".

Сообщается, что в занятии принимают участие все игроки команды кроме Андрея Лунева, Александра Анюкова и Виктора Файзулина.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:49
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