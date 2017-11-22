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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (6)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (6)
Вчера, 23:08
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (5)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (24)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (24)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (22)
"Зенит" готовится к матчу с "Вардаром" без Андрея Лунева
Сегодня проходит открытая тренировка "Зенита". Команда продолжает подготовку к матчу 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара", передает "СЭ".
Сообщается, что в занятии принимают участие все игроки команды кроме Андрея Лунева, Александра Анюкова и Виктора Файзулина.
Сообщается, что в занятии принимают участие все игроки команды кроме Андрея Лунева, Александра Анюкова и Виктора Файзулина.
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