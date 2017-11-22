"Севилья" выразила поддержку Эдуардо Бериссо, у которого был обнаружен рак

"Севилья" официально подтвердила, что у главного тренера команды Эдуардо Бериссо диагностирован рак и выразила аргентинскому специалисту поддержку."Тренеру Эдуардо Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. После тестов будет понятно, какое лечение следует предпринять. "Севилья" поддерживает своего тренера и желает ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении на сайте клуба.