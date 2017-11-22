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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Севилья" выразила поддержку Эдуардо Бериссо, у которого был обнаружен рак
"Севилья" официально подтвердила, что у главного тренера команды Эдуардо Бериссо диагностирован рак и выразила аргентинскому специалисту поддержку.
"Тренеру Эдуардо Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. После тестов будет понятно, какое лечение следует предпринять. "Севилья" поддерживает своего тренера и желает ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении на сайте клуба.
"Тренеру Эдуардо Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. После тестов будет понятно, какое лечение следует предпринять. "Севилья" поддерживает своего тренера и желает ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении на сайте клуба.
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