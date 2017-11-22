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"Севилья" выразила поддержку Эдуардо Бериссо, у которого был обнаружен рак

"Севилья" официально подтвердила, что у главного тренера команды Эдуардо Бериссо диагностирован рак и выразила аргентинскому специалисту поддержку.

"Тренеру Эдуардо Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. После тестов будет понятно, какое лечение следует предпринять. "Севилья" поддерживает своего тренера и желает ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении на сайте клуба.
Теги: Севилья
Сегодня, 11:59
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