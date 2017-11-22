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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марио Фернандес: с "Бенфикой" будет драться, проливая кровь и пот
Защитник ЦСКА Марио Фернандес дал интервью пресс-службе клуба в преддверии матча Лиги чемпионов с "Бенфикой".
— Выражение не новое, но в составе у ПФК ЦСКА сейчас настоящий сплав молодости и опыта. Особенно радует, что недавние дублёры начинают проявлять себя и в Лиге чемпионов. Тимур Жамалетдинов забил как раз «Бенфике», Костя Кучаев огорчил «Манчестер Юнайтед». По твоим ощущениям, насколько хорошо справляются ребята?
— Наша молодёжь здорово нам помогает. Их вклад в общее дело велик, они прогрессируют. Все, кто следит за тренировочным процессом, видят, что они очень качественно и объёмно тренируются. После того, как основная часть занятия заканчивается, ребята остаются на поле и под руководством тренера работают дополнительно. Все наши молодые игроки — отличные футболисты, и в будущем они, я уверен, подарят много радости ПФК ЦСКА и всей стране.
— Шишек при этом ведь тоже нужно набить. Порой случаются ранние удаления за вторую жёлтую, как было с Хетагом Хосоновым и тем же Кучаевым, но бросается в глаза, что команда всегда поддерживает ребят и стоит за них горой.
— Мы действительно стараемся подсказывать им, ободрять, воспитывать в них силу духа, уверенность, давать им нужный посыл. Ошибки бывают у всех, на них учатся. Удаления — тоже неотъемлемая часть футбола. Парни удалились не потому, что хотели подвести команду, наоборот, они хотели ей помочь. У нас отличная атмосфера, мы всегда протягиваем друг другу руку помощи. И это должно посодействовать нам в игре с «Бенфикой».
— Ты уже сказал, что команда во время этого поединка будет думать только о победе. Что, помимо взаимовыручки, способно решить исход противостояния в нашу пользу?
— Мельчайшие детали, в которых мы обязаны быть лучше соперника. Предельная концентрация. Надёжность сзади и вдохновение впереди. «Бенфика» точно так же, как МЮ и «Базель», едет в Москву побеждать. Никто не ждёт, что они бросят полотенце на ринг и позволят нам играть так, как мы хотим. А мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь. Иначе «Бенфику» не победить.
ПФК ЦСКА
— Выражение не новое, но в составе у ПФК ЦСКА сейчас настоящий сплав молодости и опыта. Особенно радует, что недавние дублёры начинают проявлять себя и в Лиге чемпионов. Тимур Жамалетдинов забил как раз «Бенфике», Костя Кучаев огорчил «Манчестер Юнайтед». По твоим ощущениям, насколько хорошо справляются ребята?
— Наша молодёжь здорово нам помогает. Их вклад в общее дело велик, они прогрессируют. Все, кто следит за тренировочным процессом, видят, что они очень качественно и объёмно тренируются. После того, как основная часть занятия заканчивается, ребята остаются на поле и под руководством тренера работают дополнительно. Все наши молодые игроки — отличные футболисты, и в будущем они, я уверен, подарят много радости ПФК ЦСКА и всей стране.
— Шишек при этом ведь тоже нужно набить. Порой случаются ранние удаления за вторую жёлтую, как было с Хетагом Хосоновым и тем же Кучаевым, но бросается в глаза, что команда всегда поддерживает ребят и стоит за них горой.
— Мы действительно стараемся подсказывать им, ободрять, воспитывать в них силу духа, уверенность, давать им нужный посыл. Ошибки бывают у всех, на них учатся. Удаления — тоже неотъемлемая часть футбола. Парни удалились не потому, что хотели подвести команду, наоборот, они хотели ей помочь. У нас отличная атмосфера, мы всегда протягиваем друг другу руку помощи. И это должно посодействовать нам в игре с «Бенфикой».
— Ты уже сказал, что команда во время этого поединка будет думать только о победе. Что, помимо взаимовыручки, способно решить исход противостояния в нашу пользу?
— Мельчайшие детали, в которых мы обязаны быть лучше соперника. Предельная концентрация. Надёжность сзади и вдохновение впереди. «Бенфика» точно так же, как МЮ и «Базель», едет в Москву побеждать. Никто не ждёт, что они бросят полотенце на ринг и позволят нам играть так, как мы хотим. А мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь. Иначе «Бенфику» не победить.
ПФК ЦСКА
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