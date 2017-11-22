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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
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Джордан Хендерсон: главное, что все по-прежнему в руках "Ливерпуля"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с "Севильей" (3:3) в матче Лиги чемпионов.
"В первом тайме мы играли очень хорошо, забили неплохие голы. Второй тайм мы начали уже не так. У нас не получалось доводить мяч до группы атаки, как мы делали это раньше. Сейчас ощущения не самые приятные.
В перерыве мы говорили о том, что надо продолжать идти вперед. Знали, что происходит, но не смогли справиться с этим. Это действительно разочаровывает. Но все еще в наших руках, поэтому нужно сосредоточиться на позитивных моментах", – передает слова Хендерсона "Sports.ru".
"В первом тайме мы играли очень хорошо, забили неплохие голы. Второй тайм мы начали уже не так. У нас не получалось доводить мяч до группы атаки, как мы делали это раньше. Сейчас ощущения не самые приятные.
В перерыве мы говорили о том, что надо продолжать идти вперед. Знали, что происходит, но не смогли справиться с этим. Это действительно разочаровывает. Но все еще в наших руках, поэтому нужно сосредоточиться на позитивных моментах", – передает слова Хендерсона "Sports.ru".
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