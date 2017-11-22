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Джордан Хендерсон: главное, что все по-прежнему в руках "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с "Севильей" (3:3) в матче Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы играли очень хорошо, забили неплохие голы. Второй тайм мы начали уже не так. У нас не получалось доводить мяч до группы атаки, как мы делали это раньше. Сейчас ощущения не самые приятные.

В перерыве мы говорили о том, что надо продолжать идти вперед. Знали, что происходит, но не смогли справиться с этим. Это действительно разочаровывает. Но все еще в наших руках, поэтому нужно сосредоточиться на позитивных моментах", – передает слова Хендерсона "Sports.ru".
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 12:44
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