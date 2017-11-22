Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба: вчерашняя игра "Спартака" показала, что надо думать о нынешней игре

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против "Вардара".

- Почему не общаетесь с прессой в этом сезоне?

- Решил для себя, что общаться с журналистами не буду, разочаровала меня ваша братия. Говоришь - плохо, не говоришь - плохо. Если бы не было регламента - и в этот раз не пришел бы.

- Как не думать об игре со "Спартаком"?

- У нас задача занять первое место в группе. Мы хотим выигрывать в каждом отдельном матче. У нас мысли только о "Вардаре". Вчерашняя игра "Спартака" показала, что надо думать о нынешней игре.

- Почему у вас лучше получается в Лиге Европы, чем в РФПЛ?

- Стечение обстоятельств. Так получалось. На групповом этапе Лиги Европы не намного сильнее соперники, чем в РФПЛ.

- Кузяев в матче с "Тосно" отдал вам пас на пустые ворота, хотя мог пробить сам.

- Я ему сказал потом - "если бы ты мне не отдал, я бы тебя загрыз там". Как только он отдал мне передачу - я сразу побежал его благодарить. Далер - большой молодец, он провел отличный матч.

Советский спорт в Санкт-Петербурге
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 12:56
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Дзюба, ты нас слышишь? ....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Tokio581 (Сегодня, 13:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Охотник за трофеями п.издеть начал smiley
В пустые ворота ткнул, расхорохорился grinning

Охотник за трофеями п.издеть начал smiley
В пустые ворота ткнул, расхорохорился grinning

Ну ткнул же. Вам вот тоже вчера в пустые ворота ткнули и пиз... просрали 2 очка
Регистрация: 18.04.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Охотник за трофеями п.издеть начал smiley
В пустые ворота ткнул, расхорохорился grinning
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.