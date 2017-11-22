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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (7)
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Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (7)
Артем Дзюба: вчерашняя игра "Спартака" показала, что надо думать о нынешней игре
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против "Вардара".
- Почему не общаетесь с прессой в этом сезоне?
- Решил для себя, что общаться с журналистами не буду, разочаровала меня ваша братия. Говоришь - плохо, не говоришь - плохо. Если бы не было регламента - и в этот раз не пришел бы.
- Как не думать об игре со "Спартаком"?
- У нас задача занять первое место в группе. Мы хотим выигрывать в каждом отдельном матче. У нас мысли только о "Вардаре". Вчерашняя игра "Спартака" показала, что надо думать о нынешней игре.
- Почему у вас лучше получается в Лиге Европы, чем в РФПЛ?
- Стечение обстоятельств. Так получалось. На групповом этапе Лиги Европы не намного сильнее соперники, чем в РФПЛ.
- Кузяев в матче с "Тосно" отдал вам пас на пустые ворота, хотя мог пробить сам.
- Я ему сказал потом - "если бы ты мне не отдал, я бы тебя загрыз там". Как только он отдал мне передачу - я сразу побежал его благодарить. Далер - большой молодец, он провел отличный матч.
Советский спорт в Санкт-Петербурге
- Почему не общаетесь с прессой в этом сезоне?
- Решил для себя, что общаться с журналистами не буду, разочаровала меня ваша братия. Говоришь - плохо, не говоришь - плохо. Если бы не было регламента - и в этот раз не пришел бы.
- Как не думать об игре со "Спартаком"?
- У нас задача занять первое место в группе. Мы хотим выигрывать в каждом отдельном матче. У нас мысли только о "Вардаре". Вчерашняя игра "Спартака" показала, что надо думать о нынешней игре.
- Почему у вас лучше получается в Лиге Европы, чем в РФПЛ?
- Стечение обстоятельств. Так получалось. На групповом этапе Лиги Европы не намного сильнее соперники, чем в РФПЛ.
- Кузяев в матче с "Тосно" отдал вам пас на пустые ворота, хотя мог пробить сам.
- Я ему сказал потом - "если бы ты мне не отдал, я бы тебя загрыз там". Как только он отдал мне передачу - я сразу побежал его благодарить. Далер - большой молодец, он провел отличный матч.
Советский спорт в Санкт-Петербурге
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