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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (7)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (7)
Игроки сборной России приняли участие в новогодней акции для детей (видео)
Сборная России дала старт новогоднему проекту для детей.
Для участия в акции юные болельщики должны отправить письмо или видеоролик с описанием своей мечты по адресу podarok@rfs.ru. Все сообщения будут приниматься до 13 декабря. В новогоднем проекте может каждый ребенок в возрасте до 14 лет (включительно).
В акции приняли участие Алексей и Антон Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.
РФС
Для участия в акции юные болельщики должны отправить письмо или видеоролик с описанием своей мечты по адресу podarok@rfs.ru. Все сообщения будут приниматься до 13 декабря. В новогоднем проекте может каждый ребенок в возрасте до 14 лет (включительно).
В акции приняли участие Алексей и Антон Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.
РФС
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