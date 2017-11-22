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Игроки сборной России приняли участие в новогодней акции для детей (видео)

Сборная России дала старт новогоднему проекту для детей.

Для участия в акции юные болельщики должны отправить письмо или видеоролик с описанием своей мечты по адресу podarok@rfs.ru. Все сообщения будут приниматься до 13 декабря. В новогоднем проекте может каждый ребенок в возрасте до 14 лет (включительно).

В акции приняли участие Алексей и Антон Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.



РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:58
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