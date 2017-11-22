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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (7)
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Роберто Манчини: Луневу нужно будет провести еще одно обследование
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о состоянии игроков в преддверии матча Лиги Европы с "Вардаром".
"Дриусси работает в общей группе и может сыграть против "Вардара". По поводу Лунева: нам нужно будет провести еще одно обследование, тогда будет принято решение, может ли он сыграть против "Спартака", - передает слова Манчини "Советский спорт".
"Дриусси работает в общей группе и может сыграть против "Вардара". По поводу Лунева: нам нужно будет провести еще одно обследование, тогда будет принято решение, может ли он сыграть против "Спартака", - передает слова Манчини "Советский спорт".
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