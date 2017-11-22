Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Роберто Манчини: Луневу нужно будет провести еще одно обследование

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о состоянии игроков в преддверии матча Лиги Европы с "Вардаром".

"Дриусси работает в общей группе и может сыграть против "Вардара". По поводу Лунева: нам нужно будет провести еще одно обследование, тогда будет принято решение, может ли он сыграть против "Спартака", - передает слова Манчини "Советский спорт".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 13:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.