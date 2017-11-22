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Анатолий Бышовец: "Спартак" бросает играть в концовке матчей

Экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что футболисты "Спартака" бросают играть в концовке матчей, эта проблема прослеживается в течение всего сезона.

"В этом сезоне главная проблема "Спартака" в том, что команда не доигрывает матчи до финального свистка. Казалось бы, забив мяч, команда окончательно поверила в то, что игра уже сделана. И прежде были матчи, когда "Спартак" пропускал незадолго до финального свистка, теряя очки. По всей этой ситуации можно сделать вывод, что на сегодняшний день в "Спартаке" нет лидера, который смог бы контролировать и темп, и ритм игры, и направление атаки.

Если первый тайм прошел без эмоций и острых ощущений, то эта развязка заставила поволноваться. "Спартак", как мне кажется, долго приходил в себя после яркого матча в Краснодаре. Второй тайм оставил хорошее впечатление по контролю мяча, по активности. Но распорядиться преимуществом спартаковцы не смогли, в первую очередь из-за слабой реализации.

С сожалением приходится думать, что этот результат ставит под большое сомнение шанс выхода из группы. А выход в Лигу Европы является слабым утешением, сомневаюсь, что это вызовет восторг и у самих футболистов, и у болельщиков, поскольку это совсем иное соревнование по сравнению с Лигой чемпионов", - передает слова Бышовца "Р-Спорт".
Теги: Бышовец Спартак
Сегодня, 13:42
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№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надо же ,бывший тренер сборной и такой бред- большое сомнение.......,нет никаких сомнений,очевидно что не вылет из ЛЧ, а ВЫХОД в ЛЕ это удача для наркомды.Потому и сборная такая была десятилетия что тренеры такие.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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