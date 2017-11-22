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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини: было бы хорошо построить закрытое поле для тренировок зимой
Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини ответил на вопросы о матче Лиги Европы с "Вардаром".
— С самого начала сезона все пенальти исполнял Кришито. Почему в матче с «Тосно» его исполнил Паредес?
— У нас есть два пенальтиста — это Кришито и Паредес. Они сами решают на поле, кто бьет пенальти.
— Как себя чувствует Лунев? Дриусси пропускал прошлый матч. Как он сейчас?
— Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе. Завтра мы его точно увидим в заявке. Лунев тоже достаточно хорошо сейчас себя чувствует. Он приступил к восстановительным процедурам, начал заниматься. Сегодня-завтра посмотрим, как он себя будет чувствовать, и примем решение по поводу его участия в матче со «Спартаком».
— Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?
— Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион. Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем.
— Насколько масштабной будет ротация в матче с «Вардаром»?
— Безусловно, изменения будут, но не могу пока сказать какие конкретно. Буду варьировать состав, буду добавлять новых футболистов, которые раньше не играли. Это нормально. Но кто именно, сказать не могу.
— Что с Анюковым? Почему он не занимался в общей группе?
— Он уже несколько дней не тренируется в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние сейчас.
ФК "Зенит"
— С самого начала сезона все пенальти исполнял Кришито. Почему в матче с «Тосно» его исполнил Паредес?
— У нас есть два пенальтиста — это Кришито и Паредес. Они сами решают на поле, кто бьет пенальти.
— Как себя чувствует Лунев? Дриусси пропускал прошлый матч. Как он сейчас?
— Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе. Завтра мы его точно увидим в заявке. Лунев тоже достаточно хорошо сейчас себя чувствует. Он приступил к восстановительным процедурам, начал заниматься. Сегодня-завтра посмотрим, как он себя будет чувствовать, и примем решение по поводу его участия в матче со «Спартаком».
— Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?
— Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион. Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем.
— Насколько масштабной будет ротация в матче с «Вардаром»?
— Безусловно, изменения будут, но не могу пока сказать какие конкретно. Буду варьировать состав, буду добавлять новых футболистов, которые раньше не играли. Это нормально. Но кто именно, сказать не могу.
— Что с Анюковым? Почему он не занимался в общей группе?
— Он уже несколько дней не тренируется в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние сейчас.
ФК "Зенит"
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