Роберто Манчини: было бы хорошо построить закрытое поле для тренировок зимой

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини ответил на вопросы о матче Лиги Европы с "Вардаром".— У нас есть два пенальтиста — это Кришито и Паредес. Они сами решают на поле, кто бьет пенальти.— Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе. Завтра мы его точно увидим в заявке. Лунев тоже достаточно хорошо сейчас себя чувствует. Он приступил к восстановительным процедурам, начал заниматься. Сегодня-завтра посмотрим, как он себя будет чувствовать, и примем решение по поводу его участия в матче со «Спартаком».— Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион. Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем.— Безусловно, изменения будут, но не могу пока сказать какие конкретно. Буду варьировать состав, буду добавлять новых футболистов, которые раньше не играли. Это нормально. Но кто именно, сказать не могу.— Он уже несколько дней не тренируется в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние сейчас.