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Роберто Манчини: было бы хорошо построить закрытое поле для тренировок зимой

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини ответил на вопросы о матче Лиги Европы с "Вардаром".

— С самого начала сезона все пенальти исполнял Кришито. Почему в матче с «Тосно» его исполнил Паредес?

— У нас есть два пенальтиста — это Кришито и Паредес. Они сами решают на поле, кто бьет пенальти.

— Как себя чувствует Лунев? Дриусси пропускал прошлый матч. Как он сейчас?

— Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе. Завтра мы его точно увидим в заявке. Лунев тоже достаточно хорошо сейчас себя чувствует. Он приступил к восстановительным процедурам, начал заниматься. Сегодня-завтра посмотрим, как он себя будет чувствовать, и примем решение по поводу его участия в матче со «Спартаком».

— Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?

— Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион. Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем.

— Насколько масштабной будет ротация в матче с «Вардаром»?

— Безусловно, изменения будут, но не могу пока сказать какие конкретно. Буду варьировать состав, буду добавлять новых футболистов, которые раньше не играли. Это нормально. Но кто именно, сказать не могу.

— Что с Анюковым? Почему он не занимался в общей группе?

— Он уже несколько дней не тренируется в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние сейчас.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 13:49
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(1)
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мАсквичи этого не переживут
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40) #
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проще выкупить СКК Ленина))))))
25000 зрителей.

Хабаровск Пермь и Уфа могут домашние матчи проводить


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:17) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Албин: херня вопрос. Ярд зелени... каждому
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:03) #
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Мильярд в студию!!!!!
Регистрация: 3.03.2007
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