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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту"
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту"
Леонид Слуцкий: я думал, что в "Халле" будет легкое время, но это не так
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что второй по силе дивизион английского футбола является непредсказуемым.
"Мы строим команду. Не так быстро, как я думал изначально, но строим. Я думал, что это будет легкое время, но это не так. Зато сейчас я понимаю возможности каждого игрока своей команды. И понимаю, что чемпионшип – непредсказуемая лига.
Нам необходимо победить. Иногда мы близко подбираемся к успеху, но теряем очки. Я понимаю, что ситуация меняется в каждом матче, и поэтому очень важно обрести стабильность", - сказал Слуцкий.
После 18 туров "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.
СЭ
"Мы строим команду. Не так быстро, как я думал изначально, но строим. Я думал, что это будет легкое время, но это не так. Зато сейчас я понимаю возможности каждого игрока своей команды. И понимаю, что чемпионшип – непредсказуемая лига.
Нам необходимо победить. Иногда мы близко подбираемся к успеху, но теряем очки. Я понимаю, что ситуация меняется в каждом матче, и поэтому очень важно обрести стабильность", - сказал Слуцкий.
После 18 туров "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.
СЭ
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