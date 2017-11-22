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Леонид Слуцкий: я думал, что в "Халле" будет легкое время, но это не так

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что второй по силе дивизион английского футбола является непредсказуемым.

"Мы строим команду. Не так быстро, как я думал изначально, но строим. Я думал, что это будет легкое время, но это не так. Зато сейчас я понимаю возможности каждого игрока своей команды. И понимаю, что чемпионшип – непредсказуемая лига.

Нам необходимо победить. Иногда мы близко подбираемся к успеху, но теряем очки. Я понимаю, что ситуация меняется в каждом матче, и поэтому очень важно обрести стабильность", - сказал Слуцкий.

После 18 туров "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

СЭ
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:58
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