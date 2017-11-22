Леонид Слуцкий: я думал, что в "Халле" будет легкое время, но это не так

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что второй по силе дивизион английского футбола является непредсказуемым."Мы строим команду. Не так быстро, как я думал изначально, но строим. Я думал, что это будет легкое время, но это не так. Зато сейчас я понимаю возможности каждого игрока своей команды. И понимаю, что чемпионшип – непредсказуемая лига.Нам необходимо победить. Иногда мы близко подбираемся к успеху, но теряем очки. Я понимаю, что ситуация меняется в каждом матче, и поэтому очень важно обрести стабильность", - сказал Слуцкий.После 18 туров "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.