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Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
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Владимир Пономарев: ЦСКА каким-то образом нужно влезть в Лигу чемпионов

Экс-нападающий ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Бенфикой".

"Я не думаю, что мы проиграем третий матч на своем поле - хотя бы ничью вырвем, но нам-то нужно только победа. Это значит, что команда побежит атаковать и раскроется в обороне. А "Бенфика" очень опасна на контратаках - этого я и боюсь.

ЦСКА каким-то образом нужно влезть в Лигу чемпионов. "Бенфика" играет последний матч с "Базелем", а мы - с "Манчестером". Ситуация тяжелая. Будем надеяться на хороший результат", - приводит слова Пономаренко "Газета.Ru".
Теги: Пономарев ЦСКА
Сегодня, 14:05
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№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 14:24) #
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ЦСКА будет очень тяжело.Не надежный вратарь,медленная защита,отсутствие нападающих.Одна надежда на лучшую в РФПЛ линию полузащиты.
Регистрация: 28.09.2016
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
нам нужна ничья

Кому нужна? ЦСКА? ЦСКА нужна победа. Играть заранее на ничью, это самый легкий путь к поражению. ИГРА ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ. НИКАКИХ НИЧЬИХ.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
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нам нужна ничья, поэтому бежать некуда не надо, пусть лучше Бенфика бежит. Базель сольет 2 оставшихся матча.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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