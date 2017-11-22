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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
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14:57
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту"
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту"
Владимир Пономарев: ЦСКА каким-то образом нужно влезть в Лигу чемпионов
Экс-нападающий ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Бенфикой".
"Я не думаю, что мы проиграем третий матч на своем поле - хотя бы ничью вырвем, но нам-то нужно только победа. Это значит, что команда побежит атаковать и раскроется в обороне. А "Бенфика" очень опасна на контратаках - этого я и боюсь.
ЦСКА каким-то образом нужно влезть в Лигу чемпионов. "Бенфика" играет последний матч с "Базелем", а мы - с "Манчестером". Ситуация тяжелая. Будем надеяться на хороший результат", - приводит слова Пономаренко "Газета.Ru".
"Я не думаю, что мы проиграем третий матч на своем поле - хотя бы ничью вырвем, но нам-то нужно только победа. Это значит, что команда побежит атаковать и раскроется в обороне. А "Бенфика" очень опасна на контратаках - этого я и боюсь.
ЦСКА каким-то образом нужно влезть в Лигу чемпионов. "Бенфика" играет последний матч с "Базелем", а мы - с "Манчестером". Ситуация тяжелая. Будем надеяться на хороший результат", - приводит слова Пономаренко "Газета.Ru".
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