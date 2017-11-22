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СК по Новосибирской области проверяет версии гибели болельщика "Енисея"

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области выступило с заявлением относительно гибели болельщика "Енисея" Эдуарда Самоышкина, передает "Р-Спорт".

"По данным следствия, 18 ноября 2017 года около 23.00 на участке местности у дома №31 по улице Северная Заельцовского района Новосибирска обнаружен труп 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы.

Следствие проверяет различные версии и мотивы совершения преступления", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело по факту обнаружения тела возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Личность погибшего подтверждена.
Теги: Енисей
Сегодня, 14:15
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