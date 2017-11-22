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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СК по Новосибирской области проверяет версии гибели болельщика "Енисея"
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области выступило с заявлением относительно гибели болельщика "Енисея" Эдуарда Самоышкина, передает "Р-Спорт".
"По данным следствия, 18 ноября 2017 года около 23.00 на участке местности у дома №31 по улице Северная Заельцовского района Новосибирска обнаружен труп 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы.
Следствие проверяет различные версии и мотивы совершения преступления", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело по факту обнаружения тела возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Личность погибшего подтверждена.
"По данным следствия, 18 ноября 2017 года около 23.00 на участке местности у дома №31 по улице Северная Заельцовского района Новосибирска обнаружен труп 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы.
Следствие проверяет различные версии и мотивы совершения преступления", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело по факту обнаружения тела возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Личность погибшего подтверждена.
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