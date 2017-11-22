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Вячеслав Колосков: это не "Спартак", а какая-то стыдобища

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру "Спартак" – "Марибор" (1:1) в Лиге чемпионов.

"У меня после вчерашней игры "Спартака" с "Марибором" наступило опустошение. Все ожидали футбольного праздника, виртуозной игры и красивых голов, особенно после матча с "Краснодаром". Я тоже думал, что "Спартак" набрал свою пиковую форму и готов побеждать "Марибор".

В результате мы увидели абсолютно хаотичную игру. Такое ощущение, что в "Спартаке" нет коллективных действий. Там что, нет тренировочной коллективной работы?

Каждый играет сам за себя, на поле хаос творится. Бездумные передачи, прострелы и навесы, хотя в составе мастеровитые футболисты. Мне просто неудобно за команду и за болельщиков, которые пришли. Одним словом, это не "Спартак", а какая-то стыдобища", – передает слова Колоскова "Чемпионат".
Теги: Колосков Спартак
Сегодня, 14:29
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6
(3)
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79

Колосков, с Краснодаром все команды высшего эшелона показывают выдающуюся игру.
Ты бы видел как их нагнул Зенит, это был верх футбола, многие и я в том числе подумали вот он идеал, а что было после..

Бнгей Йегуда подтверждаэ
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
в компанию рейнгольдов-орловых прибыло
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА бы сегодня не обосрался, наши традиционно феерят в ЛЧ. Уровень такой. Предел мечтаний 1/8...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: RoboGeo
+ 1

Я рядом...Так что +2


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
  • -2
  •  (6)

Колосков, с Краснодаром все команды высшего эшелона показывают выдающуюся игру.
Ты бы видел как их нагнул Зенит, это был верх футбола, многие и я в том числе подумали вот он идеал, а что было после..
Такое же "после" будет у Спартака.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:31) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
+ 1


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
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