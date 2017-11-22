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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту"
Вячеслав Колосков: это не "Спартак", а какая-то стыдобища
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру "Спартак" – "Марибор" (1:1) в Лиге чемпионов.
"У меня после вчерашней игры "Спартака" с "Марибором" наступило опустошение. Все ожидали футбольного праздника, виртуозной игры и красивых голов, особенно после матча с "Краснодаром". Я тоже думал, что "Спартак" набрал свою пиковую форму и готов побеждать "Марибор".
В результате мы увидели абсолютно хаотичную игру. Такое ощущение, что в "Спартаке" нет коллективных действий. Там что, нет тренировочной коллективной работы?
Каждый играет сам за себя, на поле хаос творится. Бездумные передачи, прострелы и навесы, хотя в составе мастеровитые футболисты. Мне просто неудобно за команду и за болельщиков, которые пришли. Одним словом, это не "Спартак", а какая-то стыдобища", – передает слова Колоскова "Чемпионат".
"У меня после вчерашней игры "Спартака" с "Марибором" наступило опустошение. Все ожидали футбольного праздника, виртуозной игры и красивых голов, особенно после матча с "Краснодаром". Я тоже думал, что "Спартак" набрал свою пиковую форму и готов побеждать "Марибор".
В результате мы увидели абсолютно хаотичную игру. Такое ощущение, что в "Спартаке" нет коллективных действий. Там что, нет тренировочной коллективной работы?
Каждый играет сам за себя, на поле хаос творится. Бездумные передачи, прострелы и навесы, хотя в составе мастеровитые футболисты. Мне просто неудобно за команду и за болельщиков, которые пришли. Одним словом, это не "Спартак", а какая-то стыдобища", – передает слова Колоскова "Чемпионат".
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