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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в команду года
УЕФА на своем сайте опубликовал список 50 претендентов на попадание в символическую сборную по итогам 2017 года.
Наибольшее представительство у "Реала" - его представляют 11 игроков. Из российских клубов в списке никого нет. Голосование болельщиков проводится на сайте УЕФА.
Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико");
Защитники: Дани Алвес, Тома Мёнье (оба - "ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Камиль Глик ("Монако"), Диего Годин ("Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Жерар Пике ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед");
Полузащитники: Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба - "Тоттенхэм"), Марко Асенсио, Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Монако"), Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба - "Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Сауль Ньигес ("Атлетико");
Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба - "Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все - "ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Радамель Фалькао ("Монако"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона").
Наибольшее представительство у "Реала" - его представляют 11 игроков. Из российских клубов в списке никого нет. Голосование болельщиков проводится на сайте УЕФА.
Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико");
Защитники: Дани Алвес, Тома Мёнье (оба - "ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Камиль Глик ("Монако"), Диего Годин ("Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Жерар Пике ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед");
Полузащитники: Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба - "Тоттенхэм"), Марко Асенсио, Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Монако"), Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба - "Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Сауль Ньигес ("Атлетико");
Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба - "Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все - "ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Радамель Фалькао ("Монако"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона").
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