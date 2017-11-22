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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак"
Во вторник "Марибор" почти весь матч отсиживался у своих ворот. Пропустил на 82-ой минуте, но выдал голевую комбинацию в концовке встречи, героем которой стал капитан Маркос Таварес. Rusfootball.info рассказывает о судьба нападающего, который помешал "Спартаку" выйти в лидеры группы.
Компенсированное время в матче «Спартака» и «Марибора». Москвичи садятся всей командой к своим воротам. Заброс в штрафную красно-белых. Маркос Таварес обрабатывает сложный мяч, отыгрывается в стенку с Вршичем, уходит от Комбарова и Промеса, а затем выскакивает из-за спины Кутепова и выводит на пустые ворота Мешановича. «Марибор» сравнивает счет и опускает «Спартак» с небес на землю. Прежде всего, благодаря капитану словенцев – Маркосу Таваресу.
Детство Тавареса мало чем отличается от других историй игроков, которые родились в Бразилии. Отец работал в «Интернасьонале», а мама учителем в школе. На плечах было три сына. Все они уживались в небольшой комнате, где даже не было кровати. Сыновья спали вместе на полу. Родителей с детьми разделяла только простыня, которая делила помещение надвое. Денег обычно хватало только на помидоры с солью и печенье, которое мать готовила каждый день. Мясо дети видели только по воскресеньям. Маркосу приходилось экономить на автобусе, чтобы после тренировок иногда купить себе хот-дог.
Первым подарком отца был футбольный мяч. Ребенок возился с ним днями напролет. В девять лет папа отвел отвел сына в академию Интернасьонала. Уже через четыре года его приметили скауты принципиального соперника Интера – «Гремио». Они предложили сочный контракт. Таварес не смог отказаться, потому что всегда мечтал помочь материально родителям для постройки нового дома. Однако из-за перехода сына к конкуренту руководители уволили отца с работы.
Плохие районы всегда тесно связаны с криминалом. Этот мир тянул и Тавареса, несмотря на игру за «Гремио». От наркотиков и преступлений Маркоса уберегли собственные друзья. Они говорили ему, что он футболист и не стоит им подражать. Сейчас половины из них нет в живых: «Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла», - рассказал бразилец в интервью Ekipa 24.
Избежать других соблазнов Таваресу не удалось. В 14 лет нападающий получил свой первый вызов в юношескую команду Бразилии. Там был одним из незаменимых футболистов своего возраста на протяжении нескольких лет. Регулярно ездил на турниры в Европе. Огромное внимание к подростку пагубно сказалось на Маркосе. В то время в «Гремио» его называли чуть ли наследником Роналдиньо. Так вышло, что уже в 17 лет он подхватил звездную болезнь и прожигал свободное время в ночных клубах на алкоголь и девушек.
Все изменилось в 18 лет. Он встретил свою возлюбленную, которая была старше него. Маркос влюбился с первого взгляда. Та сумела вернуть его на правильный путь. Маркос увлекся религией. Стал изучать теологию. Но Бразилию пришлось покинуть, потому что в «Гремио» на него уже не рассчитывали из-за его загульного прошлого и постоянных нарушений дисциплины. Таварес уехал в Малайзию, чтобы реализоваться там.
Малайзия сыграла важную роль в становлении, как личности. В мусульманской стране не было возможности пить алкоголь, а также посещать дискотеки. Он не знал английский, страдал от местных пищи. И днями напролет сидел дома и читал Библию. А через две недели к нему присоединилась его возлюбленная. Маркос умолял девушку вернуться в Бразилию, но та его переубедила остаться. Форвард регулярно забивал в местной Суперлиге. Дважды пытался вернуться в родную Бразилию, но нигде закрепиться не вышло.
На Кипре все тоже сложилось неудачно. Игрок не вписывался в местные ограничения для легионеров и выступал больше на Кубок. Знакомый футболист свел его со спортивным директором «Марибора» Златко Заховичем. Таварес приехал в начале января 2008 года в Словению. И сразу поразился морозу. В тот момент ему казалось, что надолго здесь точно не задержится. Первый товарищеский матч за «Марибор» сложился неудачно для клуба. Словенцы проиграли 0:2, но Захович после той встречи сразу же подписал игрока. Всего полгода понадобилось на акклиматизацию в новой стране. Он очень переживал из-за малого количества забитых мячей в тот период, но получал доверие, чем быстро воспользовался.
Во втором сезоне стал вторым бомбардиром лиги и незаменимым футболистом основного состава. «Марибор» с ним неоднократно брал чемпионство, а нападающий является завсегдатаем бомбардирских чартов. В 2014 году Таварес забил один из самых знаковых мячей в истории клуба. Его победный мяч в гостевой встрече с «Селтиком» принес долгожданный выход «Марибору» в групповой этап Лиги Чемпионов. Всего на счету Тавареса больше ста мячей и свыше 300 игр за команду.
За пределами стадиона бразилец обзавелся большой семьей. У него уже пять детей. Получил словенский паспорт и в знак благодарности стране основал Международное общество Каира в Мариборе. Там по пятницам проходят литургии. Нападающий со своей женой Латикой помогает нуждающимся в еде и одежду, а также организует курсы английского языка в тюрьмах. Так он считает должным поблагодарить страну, которая стала для него вторым домом. В Бразилии бывает редко и старается привозить своих родителей в Словению.
Таварес так и не стал вторым Роналдиньо и значимым игроком для Бразилии, зато стал звездой в далеком Мариборе. Он вовремя пришел себя после ранней популярности и нашел свое место в Восточной Европе. Там он провел уже почти десяток лет и является важной частью, как клуба, так и города. Его футбольный век потихоньку подходит к концу. Маркос задумывается о работе в команде, но не на должности спортивного директора, где царит Златко Захович. Тот стал для него вторым отцом, который открыл дорогу в европейский футбол. Но вчерашний матч со "Спартаком" показывает, что бразилец еще может принести много пользы и на футбольном поле.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Компенсированное время в матче «Спартака» и «Марибора». Москвичи садятся всей командой к своим воротам. Заброс в штрафную красно-белых. Маркос Таварес обрабатывает сложный мяч, отыгрывается в стенку с Вршичем, уходит от Комбарова и Промеса, а затем выскакивает из-за спины Кутепова и выводит на пустые ворота Мешановича. «Марибор» сравнивает счет и опускает «Спартак» с небес на землю. Прежде всего, благодаря капитану словенцев – Маркосу Таваресу.
Детство Тавареса мало чем отличается от других историй игроков, которые родились в Бразилии. Отец работал в «Интернасьонале», а мама учителем в школе. На плечах было три сына. Все они уживались в небольшой комнате, где даже не было кровати. Сыновья спали вместе на полу. Родителей с детьми разделяла только простыня, которая делила помещение надвое. Денег обычно хватало только на помидоры с солью и печенье, которое мать готовила каждый день. Мясо дети видели только по воскресеньям. Маркосу приходилось экономить на автобусе, чтобы после тренировок иногда купить себе хот-дог.
Первым подарком отца был футбольный мяч. Ребенок возился с ним днями напролет. В девять лет папа отвел отвел сына в академию Интернасьонала. Уже через четыре года его приметили скауты принципиального соперника Интера – «Гремио». Они предложили сочный контракт. Таварес не смог отказаться, потому что всегда мечтал помочь материально родителям для постройки нового дома. Однако из-за перехода сына к конкуренту руководители уволили отца с работы.
Плохие районы всегда тесно связаны с криминалом. Этот мир тянул и Тавареса, несмотря на игру за «Гремио». От наркотиков и преступлений Маркоса уберегли собственные друзья. Они говорили ему, что он футболист и не стоит им подражать. Сейчас половины из них нет в живых: «Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла», - рассказал бразилец в интервью Ekipa 24.
Избежать других соблазнов Таваресу не удалось. В 14 лет нападающий получил свой первый вызов в юношескую команду Бразилии. Там был одним из незаменимых футболистов своего возраста на протяжении нескольких лет. Регулярно ездил на турниры в Европе. Огромное внимание к подростку пагубно сказалось на Маркосе. В то время в «Гремио» его называли чуть ли наследником Роналдиньо. Так вышло, что уже в 17 лет он подхватил звездную болезнь и прожигал свободное время в ночных клубах на алкоголь и девушек.
Все изменилось в 18 лет. Он встретил свою возлюбленную, которая была старше него. Маркос влюбился с первого взгляда. Та сумела вернуть его на правильный путь. Маркос увлекся религией. Стал изучать теологию. Но Бразилию пришлось покинуть, потому что в «Гремио» на него уже не рассчитывали из-за его загульного прошлого и постоянных нарушений дисциплины. Таварес уехал в Малайзию, чтобы реализоваться там.
Малайзия сыграла важную роль в становлении, как личности. В мусульманской стране не было возможности пить алкоголь, а также посещать дискотеки. Он не знал английский, страдал от местных пищи. И днями напролет сидел дома и читал Библию. А через две недели к нему присоединилась его возлюбленная. Маркос умолял девушку вернуться в Бразилию, но та его переубедила остаться. Форвард регулярно забивал в местной Суперлиге. Дважды пытался вернуться в родную Бразилию, но нигде закрепиться не вышло.
На Кипре все тоже сложилось неудачно. Игрок не вписывался в местные ограничения для легионеров и выступал больше на Кубок. Знакомый футболист свел его со спортивным директором «Марибора» Златко Заховичем. Таварес приехал в начале января 2008 года в Словению. И сразу поразился морозу. В тот момент ему казалось, что надолго здесь точно не задержится. Первый товарищеский матч за «Марибор» сложился неудачно для клуба. Словенцы проиграли 0:2, но Захович после той встречи сразу же подписал игрока. Всего полгода понадобилось на акклиматизацию в новой стране. Он очень переживал из-за малого количества забитых мячей в тот период, но получал доверие, чем быстро воспользовался.
Во втором сезоне стал вторым бомбардиром лиги и незаменимым футболистом основного состава. «Марибор» с ним неоднократно брал чемпионство, а нападающий является завсегдатаем бомбардирских чартов. В 2014 году Таварес забил один из самых знаковых мячей в истории клуба. Его победный мяч в гостевой встрече с «Селтиком» принес долгожданный выход «Марибору» в групповой этап Лиги Чемпионов. Всего на счету Тавареса больше ста мячей и свыше 300 игр за команду.
За пределами стадиона бразилец обзавелся большой семьей. У него уже пять детей. Получил словенский паспорт и в знак благодарности стране основал Международное общество Каира в Мариборе. Там по пятницам проходят литургии. Нападающий со своей женой Латикой помогает нуждающимся в еде и одежду, а также организует курсы английского языка в тюрьмах. Так он считает должным поблагодарить страну, которая стала для него вторым домом. В Бразилии бывает редко и старается привозить своих родителей в Словению.
Таварес так и не стал вторым Роналдиньо и значимым игроком для Бразилии, зато стал звездой в далеком Мариборе. Он вовремя пришел себя после ранней популярности и нашел свое место в Восточной Европе. Там он провел уже почти десяток лет и является важной частью, как клуба, так и города. Его футбольный век потихоньку подходит к концу. Маркос задумывается о работе в команде, но не на должности спортивного директора, где царит Златко Захович. Тот стал для него вторым отцом, который открыл дорогу в европейский футбол. Но вчерашний матч со "Спартаком" показывает, что бразилец еще может принести много пользы и на футбольном поле.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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