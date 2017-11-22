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Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
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ЦСКА обыграл "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА

ЦСКА одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА - команда взяла реванш за поражение в первом туре со счетом 1:5.

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур

ЦСКА - "Бенфика" - 2:0

Голы: Мацхарашвили, 72 (1:0). Жиронкин, 85 (2:0).

ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Бадин, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Марадишвили, 83), Жиронкин (Храмов, 90), Олейников, Меренчуков (Рубенис, 79).

"Бенфика": Азеведу, Этьенн, Альваро (Баррош Лопеш, 83), Лоурейру, Араужу, Флорентину Луиш, Жедсон Фернандеш, Нуну Сантуш (Тиагу Дантеш, 56), Жоау Филипе (Эмбалу, 78), Жозе Гомеш, Секейра.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:58
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№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:28) #
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online

Цитата: vladimirsb
Paolo_Di_Canio Ты то сам что за gaнdон?

Дядь , а дядь , пойди на куй , пожалуйста.
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: Роман Фролов (Сегодня, 16:21) #
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online

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Регистрация: 20.11.2017
№4 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Paolo_Di_Canio Ты то сам что за gaнdон?
Регистрация: 21.03.2010
№3 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:14) #
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online

17 номер интересный пацан у ишаков
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Жиронкин молодец! Очень здорово сыграл, и оба гола по сути его заслуга! Может скоро в основе увидим
Регистрация: 21.03.2010
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Смотрю у нас грузинов много развелось..))
Регистрация: 24.10.2007
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