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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА обыграл "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА
ЦСКА одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА - команда взяла реванш за поражение в первом туре со счетом 1:5.
Юношеская лига УЕФА. 5-й тур
ЦСКА - "Бенфика" - 2:0
Голы: Мацхарашвили, 72 (1:0). Жиронкин, 85 (2:0).
ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Бадин, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Марадишвили, 83), Жиронкин (Храмов, 90), Олейников, Меренчуков (Рубенис, 79).
"Бенфика": Азеведу, Этьенн, Альваро (Баррош Лопеш, 83), Лоурейру, Араужу, Флорентину Луиш, Жедсон Фернандеш, Нуну Сантуш (Тиагу Дантеш, 56), Жоау Филипе (Эмбалу, 78), Жозе Гомеш, Секейра.
Юношеская лига УЕФА. 5-й тур
ЦСКА - "Бенфика" - 2:0
Голы: Мацхарашвили, 72 (1:0). Жиронкин, 85 (2:0).
ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Бадин, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Марадишвили, 83), Жиронкин (Храмов, 90), Олейников, Меренчуков (Рубенис, 79).
"Бенфика": Азеведу, Этьенн, Альваро (Баррош Лопеш, 83), Лоурейру, Араужу, Флорентину Луиш, Жедсон Фернандеш, Нуну Сантуш (Тиагу Дантеш, 56), Жоау Филипе (Эмбалу, 78), Жозе Гомеш, Секейра.
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