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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Семин: руководителям в ложе тепло, для них нормально играть в минус 15
На пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном" главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в основном говорил об игре следующего тура чемпионата России, которая должна состояться в Хабаровске.
- Ожидаю тяжелую игру, потому что она важны для обеих команд. Достаточно сложный период у нас, много игр, сборники налетали большое расстояние, наиграли много игр. Первая половина сезона подходит к концу и у нас остались самые важные, самые тяжелые матчи. Нужен характер, волевые усилия.
- Есть задача выйти именно с первого места?
- Главная задача сейчас - выиграть завтра. А все остальное покажет время.
- Сейчас много разговоров по поводу вашего матча в Хабаровске. Эта ситуация как-то повлияет на подготовку к матчу в Лиге Европы? Может, будете в уме держать какие-то варианты...
- Она не должна ни на что влиять. Есть завтрашний матч, мы должны быть сконцентрированы на нем. А насчет темы с Хабаровском я бы сказал так... Те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать такие условия для обеих команд, чтобы они показали свои лучшие качества. Не в экстремальных ситуациях, которые у нас случаются часто, а в нормальных условиях. Тогда наш футбол будет развиваться.
- Готов ли завтра играть Фарфан?
- ДУмаю, да. На тренировке посмотрим. После последней игры в сборной он почти не тренировался, но он волевой человек, так что надеемся на его помощью.
- В Хабаровск полетит основной состав?
- Кто жив-здоров будет, тот и полетит. И тренер если будет жив-здоров, полетит... Если не простудится...
- Главное, там не простудится (комментарий журналиста)
- Уже на эту тему бессмысленно говорить. Чемпионат должен проводится в нормальных условиях для всех. ЦСКА играл, но для чего? Два человека получили два перелома! ТАм на трибунах было 500 человек! А те, кто это организовывает, они не будут этим ребятам платить деньги. Будет платить клуб до поры до времени, а дальше все самостоятельно.
- То есть нужно переносить матч в более теплые места?..
- Да не теплые! Нужны нормальные условия! Нормальные поля и нормальные стадионы, тогда будет лига. Мы не требуем все время такие стадионы с полем, как у нас, у "Спартака" и так далее. Мы просим только нормальные условия для проведения матчей. А то руководители сидят в ложе, там тепло, и они говорят, тепло, нормально играть в минус пятнадцать. Они получают деньги, чтобы в футбол играли в нормальных условиях. И правильно в этой ситуации выступил профсоюз футболистов.
- Последний вопрос...
- Только не Хабаровск, а то меня заведете!
- Как проходит процесс восстановления Ари и Чорлуки?
- Мое мнение - эти игроки не состоянии выходить на поле в этом году и приносить пользу. Они с нами, они в команде, приносят нам моральную пользу, но выйти не могут. Еще время не прошло для того, чтобы травмы залечились. Такая же история и с Гильерме.
- Ожидаю тяжелую игру, потому что она важны для обеих команд. Достаточно сложный период у нас, много игр, сборники налетали большое расстояние, наиграли много игр. Первая половина сезона подходит к концу и у нас остались самые важные, самые тяжелые матчи. Нужен характер, волевые усилия.
- Есть задача выйти именно с первого места?
- Главная задача сейчас - выиграть завтра. А все остальное покажет время.
- Сейчас много разговоров по поводу вашего матча в Хабаровске. Эта ситуация как-то повлияет на подготовку к матчу в Лиге Европы? Может, будете в уме держать какие-то варианты...
- Она не должна ни на что влиять. Есть завтрашний матч, мы должны быть сконцентрированы на нем. А насчет темы с Хабаровском я бы сказал так... Те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать такие условия для обеих команд, чтобы они показали свои лучшие качества. Не в экстремальных ситуациях, которые у нас случаются часто, а в нормальных условиях. Тогда наш футбол будет развиваться.
- Готов ли завтра играть Фарфан?
- ДУмаю, да. На тренировке посмотрим. После последней игры в сборной он почти не тренировался, но он волевой человек, так что надеемся на его помощью.
- В Хабаровск полетит основной состав?
- Кто жив-здоров будет, тот и полетит. И тренер если будет жив-здоров, полетит... Если не простудится...
- Главное, там не простудится (комментарий журналиста)
- Уже на эту тему бессмысленно говорить. Чемпионат должен проводится в нормальных условиях для всех. ЦСКА играл, но для чего? Два человека получили два перелома! ТАм на трибунах было 500 человек! А те, кто это организовывает, они не будут этим ребятам платить деньги. Будет платить клуб до поры до времени, а дальше все самостоятельно.
- То есть нужно переносить матч в более теплые места?..
- Да не теплые! Нужны нормальные условия! Нормальные поля и нормальные стадионы, тогда будет лига. Мы не требуем все время такие стадионы с полем, как у нас, у "Спартака" и так далее. Мы просим только нормальные условия для проведения матчей. А то руководители сидят в ложе, там тепло, и они говорят, тепло, нормально играть в минус пятнадцать. Они получают деньги, чтобы в футбол играли в нормальных условиях. И правильно в этой ситуации выступил профсоюз футболистов.
- Последний вопрос...
- Только не Хабаровск, а то меня заведете!
- Как проходит процесс восстановления Ари и Чорлуки?
- Мое мнение - эти игроки не состоянии выходить на поле в этом году и приносить пользу. Они с нами, они в команде, приносят нам моральную пользу, но выйти не могут. Еще время не прошло для того, чтобы травмы залечились. Такая же история и с Гильерме.
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