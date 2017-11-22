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Юрий Семин: руководителям в ложе тепло, для них нормально играть в минус 15

Юрий Семин: руководителям в ложе тепло, для них нормально играть в минус 15На пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном" главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в основном говорил об игре следующего тура чемпионата России, которая должна состояться в Хабаровске.



- Ожидаю тяжелую игру, потому что она важны для обеих команд. Достаточно сложный период у нас, много игр, сборники налетали большое расстояние, наиграли много игр. Первая половина сезона подходит к концу и у нас остались самые важные, самые тяжелые матчи. Нужен характер, волевые усилия.

- Есть задача выйти именно с первого места?

- Главная задача сейчас - выиграть завтра. А все остальное покажет время.

- Сейчас много разговоров по поводу вашего матча в Хабаровске. Эта ситуация как-то повлияет на подготовку к матчу в Лиге Европы? Может, будете в уме держать какие-то варианты...

- Она не должна ни на что влиять. Есть завтрашний матч, мы должны быть сконцентрированы на нем. А насчет темы с Хабаровском я бы сказал так... Те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать такие условия для обеих команд, чтобы они показали свои лучшие качества. Не в экстремальных ситуациях, которые у нас случаются часто, а в нормальных условиях. Тогда наш футбол будет развиваться.

- Готов ли завтра играть Фарфан?

- ДУмаю, да. На тренировке посмотрим. После последней игры в сборной он почти не тренировался, но он волевой человек, так что надеемся на его помощью.

- В Хабаровск полетит основной состав?

- Кто жив-здоров будет, тот и полетит. И тренер если будет жив-здоров, полетит... Если не простудится...

- Главное, там не простудится (комментарий журналиста)

- Уже на эту тему бессмысленно говорить. Чемпионат должен проводится в нормальных условиях для всех. ЦСКА играл, но для чего? Два человека получили два перелома! ТАм на трибунах было 500 человек! А те, кто это организовывает, они не будут этим ребятам платить деньги. Будет платить клуб до поры до времени, а дальше все самостоятельно.

- То есть нужно переносить матч в более теплые места?..

- Да не теплые! Нужны нормальные условия! Нормальные поля и нормальные стадионы, тогда будет лига. Мы не требуем все время такие стадионы с полем, как у нас, у "Спартака" и так далее. Мы просим только нормальные условия для проведения матчей. А то руководители сидят в ложе, там тепло, и они говорят, тепло, нормально играть в минус пятнадцать. Они получают деньги, чтобы в футбол играли в нормальных условиях. И правильно в этой ситуации выступил профсоюз футболистов.

- Последний вопрос...

- Только не Хабаровск, а то меня заведете!

- Как проходит процесс восстановления Ари и Чорлуки?

- Мое мнение - эти игроки не состоянии выходить на поле в этом году и приносить пользу. Они с нами, они в команде, приносят нам моральную пользу, но выйти не могут. Еще время не прошло для того, чтобы травмы залечились. Такая же история и с Гильерме.
Теги: Семин Локомотив Rвидео
Сегодня, 17:03
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7
(2)
№7 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ssskkkbbb
кто запрещает играть "эти" туры хабаровчанам только на выезде? и так календарь делать изначально?
СЛОЖНО?

Потом в Питере ему не понравится влажность - переносить ?
В целом да, почему нельзя сделать эти туры, близкие к зиме, хабаровчане играли на выезде в Краснодаре или Махачкале ?Том же Ростове.
Регистрация: 3.09.2007
№6 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
кто запрещает играть "эти" туры хабаровчанам только на выезде? и так календарь делать изначально?
СЛОЖНО?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:39) #
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Много кто чего должен, но не обязан. Условия должны быть равными, если ЦСКА играл в мороз, то чем лучше остальные?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 17:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну так и играй как все!Все летали и ты лети,шельма!...
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 17:24) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Юрий Палыч! Как-то нехорошо не видеть разницу между 500 и 5000. И эти 5000 человек - болельщики! И они тоже хотят смотреть футбол "вживую", тем более команду - лидера чемпионата. А лететь на матч в Сочи не всем по карману. Им ведь РЖД дорогу не оплатит.
Регистрация: 7.06.2017
№2 Написал: GPS (Сегодня, 17:23) #
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  •  (4)

Т.е. в России условия ненормальные? Давай обратно в ДырКу! )))
Регистрация: 18.02.2011
№1 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 17:10) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
5,569 зрителей посетили данный матч в Хабаровске. Истерия вокруг погодных условий этого матча уже смешна. Не хотите - не летите. Напоминаете Динамо К и матч в Мариуполе.
Регистрация: 3.09.2007
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