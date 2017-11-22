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Антон Миранчук: результат немного довлеет перед матчем с "Копенгагеном"

Атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против "Копенгагена", передаёт корреспондент Rusfootball.info.



- Антон, сделал уже много голевых передач, насколько для тебя это важно?

- Для меня главное, чтобы это приносило пользу команде. В первую очередь. Только потом идут какие-то личные моменты.

- Чего ждешь от завтрашней игры?

- Тяжелая игра, отдадим все силы, которы у нас есть, будем играть ради болельщиков. Нам очень нужно победить.

- Есть какая-нибудь нервозность в команде перед такой важной игрой?

- Это футбол, мы будем играть и получать удовольствие. Конечно, результат немного довлеет, но мы сделаем все ради победы.
Теги: Миранчук Ан. Локомотив Rвидео
Сегодня, 17:32
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