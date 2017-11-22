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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Антон Миранчук: результат немного довлеет перед матчем с "Копенгагеном"
Атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против "Копенгагена", передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Антон, сделал уже много голевых передач, насколько для тебя это важно?
- Для меня главное, чтобы это приносило пользу команде. В первую очередь. Только потом идут какие-то личные моменты.
- Чего ждешь от завтрашней игры?
- Тяжелая игра, отдадим все силы, которы у нас есть, будем играть ради болельщиков. Нам очень нужно победить.
- Есть какая-нибудь нервозность в команде перед такой важной игрой?
- Это футбол, мы будем играть и получать удовольствие. Конечно, результат немного довлеет, но мы сделаем все ради победы.
- Антон, сделал уже много голевых передач, насколько для тебя это важно?
- Для меня главное, чтобы это приносило пользу команде. В первую очередь. Только потом идут какие-то личные моменты.
- Чего ждешь от завтрашней игры?
- Тяжелая игра, отдадим все силы, которы у нас есть, будем играть ради болельщиков. Нам очень нужно победить.
- Есть какая-нибудь нервозность в команде перед такой важной игрой?
- Это футбол, мы будем играть и получать удовольствие. Конечно, результат немного довлеет, но мы сделаем все ради победы.
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