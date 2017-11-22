Антон Миранчук: результат немного довлеет перед матчем с "Копенгагеном"

Атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против "Копенгагена", передаёт корреспондент- Для меня главное, чтобы это приносило пользу команде. В первую очередь. Только потом идут какие-то личные моменты.- Тяжелая игра, отдадим все силы, которы у нас есть, будем играть ради болельщиков. Нам очень нужно победить.- Это футбол, мы будем играть и получать удовольствие. Конечно, результат немного довлеет, но мы сделаем все ради победы.