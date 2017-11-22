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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В "Севилье" подтвердили, что главный тренер болен раком
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы, сообщает официальный сайт клуба.
"Медицинская служба "Севильи" сообщает, что Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Дальнейшее обследование покажет, какие шаги следует предпринять для лечения тренера", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что специалист сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3.
В итоге "Севилья" в матче с "Ливерпулем" отыгралась, завершив матч вничью 3:3.
"Медицинская служба "Севильи" сообщает, что Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Дальнейшее обследование покажет, какие шаги следует предпринять для лечения тренера", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что специалист сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3.
В итоге "Севилья" в матче с "Ливерпулем" отыгралась, завершив матч вничью 3:3.
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