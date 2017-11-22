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В "Севилье" подтвердили, что главный тренер болен раком

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы, сообщает официальный сайт клуба.

"Медицинская служба "Севильи" сообщает, что Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Дальнейшее обследование покажет, какие шаги следует предпринять для лечения тренера", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что специалист сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3.

В итоге "Севилья" в матче с "Ливерпулем" отыгралась, завершив матч вничью 3:3.
Теги: Севилья
Сегодня, 17:35
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ранее сообщалось, что специалист сообщил о болезни игрокам "Севильи" в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", когда его команда проигрывала 0:3.
Попахивает "сказкой"...
Регистрация: 8.08.2016
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