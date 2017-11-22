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УЕФА оштрафовал ЦСКА на 18 тысяч евро за поведение болельщиков в Базеле

Дисциплинарный комитет УЕФА наложил на ЦСКА штраф в размере 18 тысяч евро за поведение болельщиков команды во время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем" (2:1), сообщает пресс-служба организации.

УЕФА вменяет ЦСКА следующие нарушения регламента: выход болельщиков команды на поле и использование пиротехники.
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 18:29
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