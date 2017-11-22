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Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
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ЦСКА назвал состав на матч с "Бенфикой"

ЦСКА объявил стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 18:47
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(2)
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юрок
А че 5 защитников, давайте все, ничья тоже в плюс

Самое смешное что даже ничья оставляет цска прекрасные шансы на выход. МЮ грохнет Базель , а Бенфика не проиграет дома швейцарцам и вот тебе на. Не ждали не гадали с 7 очками Гинер выползет в плей офф.Представляю какой визг ослиный полный случайного счастья тут будет стоять. smile до будущего матча с условным ПСЖ
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нашим.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 19:17) #
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  •  (0)
online

Верим в команду!
Регистрация: 12.03.2017
№4 Написал: Юрок (Сегодня, 19:16) #
  • -2
  •  (2)
online

А че 5 защитников, давайте все, ничья тоже в плюс
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
ну вроде без пассажиров
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 18:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ух ты,-Понтус в центре нападения,интригующе!) (согласно нашему оф.сайту)
Регистрация: 30.10.2012
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:56) #
  • +8
  •  (8)
online

А сильнее состава на данный момент все равно нет...
Регистрация: 26.01.2007
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