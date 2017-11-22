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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:39
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
16:34
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
15:32
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (5)
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (5)
14:57
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
ЦСКА назвал состав на матч с "Бенфикой"
ЦСКА объявил стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.
Запасные: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.
Запасные: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.
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