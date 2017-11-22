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Сальвио сыграет против ЦСКА с первых минут

"Бенфика" объявила стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу, Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш.

Запасные: Дуарте, Лопес, Самарис, Серви, Живкович, Сеферович, Хименес.
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 19:19
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