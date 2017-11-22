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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: нам предстоит крайне непростой матм
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что игра 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" будет непростой, несмотря на низкие результаты лиссабонцев в розыгрыше турнира.
"С "Бенфикой" нам предстоит крайне непростой матч. Результаты соперника - ноль очков и всего лишь один забитый мяч после четырех туров Лиги чемпионов - смотрятся несколько нелогично, - сказал Гончаренко в интервью для официальной програмки перед матчем. - Особенно если прниимать во внимание трансферную политику португальцев, то, как они умеют продавать футболистов и покупать на их место новых, готовить игроков к важным турнирам.
Но футбол справедлив, значит, "Бенфика" где-то в чем-то недоработала, поэтому и имеет такой результат. Вполне возможно, что и мы нанесли португальскому клубу чувствительный удар, победив в Лиссабоне. Тем не менее, мы хорошо знаем, насколько сильны наши оппоненты. Такие футболисты, как Пицци, Жонас, Сеферович способны перевернуть любую игру.
Нам будет противостоять сверхмотивированный соперник: все прекрасно понимают, что "Бенфика" не может закончить групповой турнир с нулем набранных очков.
Поэтому нужно подойти к противостоянию в очень хорошей форме. Решаться будет очень многое, и я надеюсь, что при помощи армейских болельщиков мы добьемся нужного результата".
"Спорт-Экспресс".
"С "Бенфикой" нам предстоит крайне непростой матч. Результаты соперника - ноль очков и всего лишь один забитый мяч после четырех туров Лиги чемпионов - смотрятся несколько нелогично, - сказал Гончаренко в интервью для официальной програмки перед матчем. - Особенно если прниимать во внимание трансферную политику португальцев, то, как они умеют продавать футболистов и покупать на их место новых, готовить игроков к важным турнирам.
Но футбол справедлив, значит, "Бенфика" где-то в чем-то недоработала, поэтому и имеет такой результат. Вполне возможно, что и мы нанесли португальскому клубу чувствительный удар, победив в Лиссабоне. Тем не менее, мы хорошо знаем, насколько сильны наши оппоненты. Такие футболисты, как Пицци, Жонас, Сеферович способны перевернуть любую игру.
Нам будет противостоять сверхмотивированный соперник: все прекрасно понимают, что "Бенфика" не может закончить групповой турнир с нулем набранных очков.
Поэтому нужно подойти к противостоянию в очень хорошей форме. Решаться будет очень многое, и я надеюсь, что при помощи армейских болельщиков мы добьемся нужного результата".
"Спорт-Экспресс".
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