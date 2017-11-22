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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:39
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
17:20
Егор Титов: ЦСКА постарается показать характер в матче с "Бенфикой", выиграет и не пропустит (1)
Егор Титов: ЦСКА постарается показать характер в матче с "Бенфикой", выиграет и не пропустит (1)
16:34
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
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15:32
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (7)
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ЦСКА одержал уверенную победу над "Бенфикой"
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле одержал победу над "Бенфикой".
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 2:1
ЦСКА – "Бенфика" 2:0
Голы: Щенников, 13, Жардел, 56 (аг).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Головин, Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).
"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Филипе Аугусто (Хименес, 57), Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш (Серви, 46).
Предупреждения: Элизеу, 31, Вернблум, 39, Луизао, 61, Набабкин, 70, Натхо, 72.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 2:1
ЦСКА – "Бенфика" 2:0
Голы: Щенников, 13, Жардел, 56 (аг).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Головин, Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).
"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Филипе Аугусто (Хименес, 57), Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш (Серви, 46).
Предупреждения: Элизеу, 31, Вернблум, 39, Луизао, 61, Набабкин, 70, Натхо, 72.
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