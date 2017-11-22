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ЦСКА одержал уверенную победу над "Бенфикой"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле одержал победу над "Бенфикой".

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 2:1

ЦСКА – "Бенфика" 2:0

Голы: Щенников, 13, Жардел, 56 (аг).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Головин, Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).

"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Филипе Аугусто (Хименес, 57), Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш (Серви, 46).

Предупреждения: Элизеу, 31, Вернблум, 39, Луизао, 61, Набабкин, 70, Натхо, 72.
Сегодня, 21:51
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№102 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Riders1990

Лукойл частная компания,а Газпром на 50 процентов государственная.Вот тебе и вся разница


Не смеши, в РФ частного много на бумаге, только когда гос-ву это нужно, то этими бумажками жопу можно подтереть, как в нынешней системе реновации))
Ну а так, само собой - частное))
Регистрация: 7.05.2017
№101 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:31) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
выиграйте ее сначала лузеры

не нужна даром))
Регистрация: 6.04.2016
№100 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
рекорд очкодыра будет на века,рекорд Спартака 6 побед в 6 матчах,это вам не с рикошетов забивать,1-18 давно превзойден,а ваш Игааарь-главная дырка ЛЧ и это надолго

Запомни, убогий, чтобы добиться даже ТАКОГО "рекорда" надо играть в составе одной из двух самых лучших клубных команд России в XXI веке!
У вас на всех не наберется столько игр в ЛЧ, сколько у Игоря числится только в ЭТОМ "рекорде".


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№99 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:28) #
  • +1
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online

Цитата: Spartak СССР
и это надолго

Чпокбургер, косметику сменил?
Регистрация: 26.01.2007
№98 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Победой!Думал ничейка будет!Молодцы!
Регистрация: 15.08.2013
№97 Написал: Trucha (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А свиньи как обычно все срут и срут,или поддерживайте клуб из России или вообще тогда ничего не пишите !
Регистрация: 4.08.2016
№96 Написал: Siladus Michurinsk (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
рекорд очкодыра будет на века,рекорд Спартака 6 побед в 6 матчах,это вам не с рикошетов забивать,1-18 давно превзойден,а ваш Игааарь-главная дырка ЛЧ и это надолго

Иди спать, маленький писюн, хватит уже разыгрывать из себя "злобного тролля".
Регистрация: 24.08.2015
№95 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: Цезарь
сколько титулов у спартака в Европе? не считая копы дель соль конечно

такая же говночашка как и ЛЕ

выиграйте ее сначала лузеры smile
Регистрация: 21.09.2017
№94 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спокойно, уверенно, без шансов для Бенфики.)


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№93 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: sanyapytilin
Ясли.

Дурдом, что веселее...
Регистрация: 26.01.2007
№92 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
сколько титулов у спартака в Европе? не считая копы дель соль конечно

такая же говночашка как и ЛЕ
Регистрация: 6.04.2016
№91 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
ты один раз я помню посмотрел, потом тебя тут не видать было недели две))))

Да помню, Зе Луишь отодрал вас без шансов, там даже и обсудить было нечего
Регистрация: 2.02.2012
№90 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Цитата: Цезарь
Цитата: Riders1990
Цитата: grisha
Цитата: Riders1990
Два наших клуба прошли в весну в еврокубках.Это прогресс!

А ты то что переживаешь сколько Федун денег не украл, а легализовал ?

При чем тут деньги Федуна?Совсем у бомжей кукушка сьезжает...Вы вобще государственное бабло пилите!

чем нефтяное бабло федуна отличается от газового бабла зенита?

Лукойл частная компания,а Газпром на 50 процентов государственная.Вот тебе и вся разница


Ясли.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№89 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Акинфеев должен мясным принести свои соболезнования laughing
Пы.Сы: а ведь кто-то из мясных свою зарплату просрал laughing
Регистрация: 21.09.2017
№88 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цезарь,
У спартачей знатно бомбит))
Регистрация: 7.05.2017
№87 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: sanyapytilin
Как можно это перебить? Можно только повторить.
Или кто-то проиграл 7 раз в 6 матчах))))) ну ты клоун

рекорд очкодыра будет на века,рекорд Спартака 6 побед в 6 матчах,это вам не с рикошетов забивать,1-18 давно превзойден,а ваш Игааарь-главная дырка ЛЧ и это надолгоsmile


Съехал узколобый))) пиши еще, повтори свой рекорд тупости!


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№86 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: sanyapytilin
Как можно это перебить? Можно только повторить.
Или кто-то проиграл 7 раз в 6 матчах))))) ну ты клоун

рекорд очкодыра будет на века,рекорд Спартака 6 побед в 6 матчах,это вам не с рикошетов забивать,1-18 давно превзойден,а ваш Игааарь-главная дырка ЛЧ и это надолгоsmile

сколько титулов у спартака в Европе? smile не считая копы дель соль конечно
Регистрация: 21.09.2017
№85 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы армейцы)Тем более Бенфика это не Марибор)


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№84 Написал: Trucha (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Браво ЦСКА))
Регистрация: 4.08.2016
№83 Написал: Lacan (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
С Победой, армейцы! Так держать! Молодцы!
Регистрация: 27.09.2011
№82 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой!!!! grinning


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№81 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (3)
online

Цска молодцы! Если надо будет в Манчестере Гинер выйдет на поле, но без боя не сдадутся!
Регистрация: 21.04.2009
№80 Написал: нетрал (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: Riders1990
..Вы вобще государственное бабло пилите!

Шура !
Солирует Шурв в кустах, незаметно и тихо
А в Америке негров бьют


ВСТУПАЕТ ХОР ПЕДЕРАСТОВ

Как хорошо в стране советской жить

они свое соло с хором мальчиков-зайчиков без болел играют ...до вы...лись пираманы долбанные!
Регистрация: 26.04.2017
№79 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
sanyapytilin,
Человек верит, что если он посмотрит матч вживую, от этого перевернётся его (матча) ход.
Не разрушай надежды брянского мечтателя!!!
Регистрация: 7.05.2017
№78 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV

Посмотрю в живую 10.12

Уши не отморозь


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№77 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Армию с победой! Игорек лишил радости недоболельщиков недокоманды. Хотя эти убогие сами ни одной игры на 0 не провели. Я был бы не против, если бы Лунев или Лодыгин повторили такой рекорд.
Регистрация: 16.07.2016
№76 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Как можно это перебить? Можно только повторить.
Или кто-то проиграл 7 раз в 6 матчах))))) ну ты клоун

рекорд очкодыра будет на века,рекорд Спартака 6 побед в 6 матчах,это вам не с рикошетов забивать,1-18 давно превзойден,а ваш Игааарь-главная дырка ЛЧ и это надолгоsmile
Регистрация: 6.04.2016
№75 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: Riders1990
Цитата: grisha
Цитата: Riders1990
Два наших клуба прошли в весну в еврокубках.Это прогресс!

А ты то что переживаешь сколько Федун денег не украл, а легализовал ?

При чем тут деньги Федуна?Совсем у бомжей кукушка сьезжает...Вы вобще государственное бабло пилите!

чем нефтяное бабло федуна отличается от газового бабла зенита?

Лукойл частная компания,а Газпром на 50 процентов государственная.Вот тебе и вся разница


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№74 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
поменять своё проперженное кресло))

У брянского хрюна это кресло давно вросло ему в днище, причем ножками к верху smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№73 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (1)
online

бенфика тоже забила ток цска
Регистрация: 19.06.2017
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